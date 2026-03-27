Zaginęły łodzie na Karaibach. Płynęły pod polską banderą
Na Karaibach zaginęły dwie łodzie, które płynęły z pomocą humanitarną z Meksyku na Kubę. Według meksykańskich mediów na pokładzie mieli znajdować się Polacy, Amerykanie, Francuzi i Kubańczycy. MSZ nie potwierdziło jednak w rozmowie z Interią, by na łodziach znajdowali się obywatele naszego kraju. Władze Meksyku zorganizowały akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowano m.in. wojskowe samoloty.
Meksykańska marynarka wojenna podała w oświadczeniu, że zaginione łodzie to "Friendship" i "Tigger Moth". Jednostki z pomocą humanitarną dla Kuby wypłynęły z jednego z meksykańskich portów w piątek 20 marca. Zgodnie z planem miały przybyć do Hawany najpóźniej we wtorek lub środę. Wciąż nie ma jednak z nimi kontaktu.
Załogi miały składać się z obywateli różnych państw. Jak podają meksykańskie media, na łodziach znajdowało się łącznie dziewięć osób, w tym Polacy, USA, Kubańczycy i Francuzi. Według kolumbijskiego dziennika "El Tiempo" chodzi o sześciu mężczyzn, dwie kobiety oraz trzyletnie dziecko.
Zaginęły łodzie pod polską banderą. MSZ potwierdza
Informacji o obecności Polaków nie potwierdza jednak rzecznik MSZ Maciej Wewiór. - Wiemy, że obie łodzie płynęły pod polską banderą, jednak nie mamy informacji, żeby na pokładzie byli polscy obywatele - powiedział w rozmowie z Interią.
Jak zaznaczył, resort nie otrzymał informacji o planowanej operacji humanitarnej z udziałem polskich łodzi. Dodał, że nie jest praktyką, by informować MSZ przy takich akcjach, ale - jego zdaniem - powinno się to robić.
Władze Meksyku poinformowały, że podjęły kontakt z ośrodkami koordynacji ratownictwa morskiego oraz dyplomatami wszystkich krajów, których obywatele mieli znajdować się na pokładach łodzi. Przekazały także, że zorganizowano akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowano m.in. wojskowe samoloty.
Meksyk reaguje na zaginięcie łodzi. "Zrobimy wszystko, co możliwe"
Rzecznik operacji humanitarnej Nuestra America, w ramach której odbył się rejs na Kubę, przekazał agencji Reutera, że załogi składają się z doświadczonych żeglarzy. Jak zaznaczył, na łodziach znajdują się systemy bezpieczeństwa i sprzęt sygnalizacyjny.
Do sprawy zaginionych jednostek odniósł się także prezydent Meksyku Miguel Diaz-Canel. We wpisie opublikowanym na platformie społecznościowej X wyraził zaniepokojenie w związku z zaginięciem lodzi i zapewnił, że jego kraj "zrobi wszystko, co możliwe, aby pomóc w poszukiwaniach i ratowaniu towarzyszy broni".
