Ukraińska kontrofensywa na południu. Rosjanie wyparci ze znacznego obszaru

"Podczas gdy rosyjscy okupanci ponownie celowo atakują infrastrukturę cywilną i ludność cywilną - nasze wieżowce, szpitale położnicze, zabytki, Ukraińskie Siły Obronne systematycznie niszczą wroga na polu bitwy." - napisał Syrski.

Trwa ukraińska kontrofensywa. Nowe dane z frontu

Ukraiński generał poinformował, że od początku trwającej od kilku miesięcy kontrofensywy Ukraińcy odzyskali kontrolę na obszarze ok. 470 kilometrach kwadratowych. Jak zauważył serwis Unian, nieco ponad miesiąc temu Syrski pisał o przejęciu 400 km kwadratowych, więc w ciągu ostatniego miesiąca odzyskano ok. 70 km.

"Dzięki odwadze i niestandardowym działaniom naszych żołnierzy, nieustannie wyzwalamy ziemie ukraińskie spod okupacji. Od początku operacji odzyskaliśmy kontrolę nad około 470 km kwadratowych, neutralizując ponad 11 tysięcy najeźdźców. Dziękuję każdemu żołnierzowi za odwagę i skuteczność w niszczeniu rosyjskich okupantów" - napisał.

9 marca naczelny dowódca zauważył też, że ukraińskie wojska po raz pierwszy od 2024 roku odzyskały w ciągu miesiąca więcej terytoriów, niż zdobyła od tego czasu armia Rosji.

Rozpoczęta w lutym 2022 roku pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę trwa już ponad cztery lata. W tym czasie straty w ludziach w armii agresora przekroczyły ponad 1,2 mln rannych i zabitych.

