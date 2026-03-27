W ubiegłym roku obcokrajowcy założyli w Polsce 10,5 tys. firm, co stanowi trzeci wynik w historii. Jest to jednocześnie wzrost o 5 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

Poza podium znaleźli się Niemcy, którzy w 2025 roku otworzyli w Polsce ok. 514 firm. Wśród obywateli innych krajów, którzy założyli u nas działalność, są m.in. Turcy. Hindusi, Brytyjczycy, ale także Kolumbijczycy, Meksykanie czy Filipińczycy - donosi "Puls Biznesu".

Najpopularniejszymi profilami działalności były w zeszłym roku gastronomia (694 firm), transport i logistyka (484 firm), budownictwo (480 firm) oraz IT (380 firm).

Obcokrajowcy zakładają firmy w Polsce. Wpływa na to kilka czynników

Ukraińska agencja UNIAN odnotowuje, że - zdaniem ekspertów - na ten trend wpływa kilka istotnych czynników - procedury założenia działalności w Polsce są stosunkowo proste, a do tego rejestracja firmy umożliwia uzyskanie pozwolenia na pobyt, dostęp do strefy unijnej oraz swobodę przemieszczania się po strefie Schengen.

"Ponadto istotna pozostaje praktyczna strona problemu: zagraniczni przedsiębiorcy często zakładają firmy zatrudniające pracowników ze swojego kraju i pomagają polskim firmom pokryć niedobór siły roboczej. W ten sposób proces częściowo rekompensuje brak personelu w polskiej gospodarce" - czytamy na łamach UNIAN.

Najwięcej firm jest rejestrowanych w Warszawie - zarejestrowano tam ponad 5 tys. zagranicznych firm. Pozostałe regiony Polski wyraźnie pozostają w tyle, co podkreśla rolę stolicy jako głównego centrum biznesowego kraju - zauważa ukraińska agencja.

