Uderzenia Ukraińców nad Bałtykiem. Ruch Rosji wzbudza niepokój

Ukraina przeprowadziła w ostatnich dniach udane ataki dronowe na rosyjskie porty nad Morzem Bałtyckim. W konsekwencji terminale eksportowe ropy naftowej w Primorsku i Ust-Łudze wstrzymały załadunki.

Rosja. Ataki na bałtyckie porty. Ukraińcy razili Primorsk i Ust-Ługę

W mediach społecznościowych publikowane były zdjęcia i nagranie ukazujące konsekwencje uderzeń bezzałogowców, w dwóch kluczowych rosyjskich punktach eksportowych surowca na tym akwenie.

Satellite imagery indicates significant damage at Russia’s Ust-Luga port in Leningrad Oblast following Ukrainian drone strikes.



Primorsk and Ust-Luga—Russia’s primary western oil export hubs—have both been targeted by Ukraine within the past four days. pic.twitter.com/skG1eRz2Z1 — Giorgi Revishvili (@revishvilig) March 27, 2026

Zaczęło się od potężnego pożaru w porcie Primorsku, który jest największym takim punktem przeładunkowym nad Morzem Bałtyckim. Powodem zniszczeń był atak ukraińskich dronów wykonany w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Dwa dni później w płomieniach stanął terminal przeładunkowy u Ust-Łudze. Tam również doszło do pożaru infrastruktury. W czwartek drony trafiły został przeprowadzony na rafinerię położoną w pobliżu miasta Kiriszy, na wschód od Petersburga.

The major Russian oil export terminal at the port of Ust-Luga continued to burn today after a Ukrainian drone attack earlier this week.



Nearly 40% of Russia's oil export capacity has been knocked offline by Ukrainian strikes and EU interdictions. pic.twitter.com/BZGxasgnk2 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 26, 2026

Półwysep Kolski. Eksport ropy przeniesiony do Murmańska

Operacje przeprowadzone przez Ukraińców sparaliżowały rosyjskie zdolności eksportowe ropy naftowej przez Morze Bałtyckie. W związku z tym Moskwa zdecydowała się przerzucić ciężar na Półwysep Kolski, gdzie centrum wysyłkowym tego surowca stał się Murmańsk.

"The Barents Observer" przypomina, że eksport z tego półwyspu, podobnie jak w przypadków bałtyckich portów, w dużej mierze opiera się na obsłudze tankowców tzw. floty cieni.

Norwegia. Obawy o skażenie. Interweniowała była minister

Wzrost liczby tankowców operujących wzdłuż wybrzeża wywołuje obawy norweskich władz. Powodem jest stan techniczny statków pływających dla "floty cieni".

Była minister spraw zagranicznych Norwegii i obecna posłanka Ine Eriksen Soreide wskazuje, że zagrożeniem jest brak ubezpieczeń i niskie standardy techniczne. "Od dawna domagałam się odpowiedzi od rządu na temat gotowości na wypadek dużego zanieczyszczenia wzdłuż norweskiego wybrzeża" - przekazała w formalnym wniosku parlamentarnym.

Według rządu w Oslo podjęte są działania, które maja zapewnić, że tankowce odchodzące z Murmańska nie będą przepływały bliżej niż 40 km od wybrzeża Norwegii.

