Tragedia w Kaliszu. Nie żyje 55-latka, mogła zostać dźgnięta nożem

Nie żyje 55-latka z Kalisza, a w związku z jej śmiercią zatrzymany został 57-latek - potwierdził polsatnews.pl rzecznik ostrowskiej prokuratury Maciej Meler. Zabezpieczono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Obecnie mężczyzna przebywa w szpitalu, gdyż również doznał obrażeń. Wiadomo, że mieszkał on z ofiarą. - Nie możemy potwierdzić, czy ich związek był sformalizowany - poinformował Meler.

Do tragedii doszło w czwartek późnym wieczorem na osiedlu Dobrzec w Kaliszu. W jednym z mieszkań ujawnione zostały zwłoki 55-letniej kobiety. - Na obecną chwilę nadal trwają czynności, w tym przesłuchania świadków i zabezpieczanie śladów - powiedział polsatnews.pl rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meler.

 

Wstępne informacje sugerują, że 55-latka i 57-latek razem zamieszkiwali. - Na razie nie możemy potwierdzić, czy ich związek był sformalizowany - poinformował Meler, wskazując, że poczekać należy także na dalsze informacje co do przebiegu samego zdarzenia. Zlecona została sekcja zwłok zmarłej kobiety, która wykaże bezpośrednią przyczynę śmierci.

To również na podstawie wyniku badań sekcyjnych może zostać odtworzony przebieg czwartkowych wydarzeń. Póki co prokuratura nie mogła przeprowadzić niezbędnych działań z 57-latkiem, gdyż wymagał on pomocy medycznej trafił do szpitala. Mimo to wiele wskazuje na to, że doszło do zabójstwa.

 

Jak wskazał Meler, na miejscu zabezpieczono narzędzie zbrodni, jakim był nóż. To właśnie nim mężczyzna mógł zadać śmiertelny cios 55-latce. Informacje, do których dotarła PAP, wskazują na to, że w dniu tragedii między kobietą a zatrzymanym doszło do nieporozumienia i to właśnie ta sprzeczka stała się motywem zbrodni.

 

Prokurator dodał, że w sprawie trwają dalsze czynności. Gdy materiał będzie kompletny, będzie można przekazać bardziej szczegółowe informacje.

 

Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl / PAP
KALISZNIE ŻYJE KOBIETAPOLICJAPOLSKAPROKURATURATRAGEDIAWIELKOPOLSKIEZABÓJSTWO

