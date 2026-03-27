Jak opisuje "Vatican News", papież Leon XIV przybędzie do Monako na zaproszenie księcia Alberta II, które zostało przekazane podczas styczniowego spotkania w Watykanie. Wizyta potrwa około dziewięć godzin i będzie pierwszą w czasach współczesnych wizytą biskupa Rzymu w tym księstwie.

Ostatnim papieżem, jaki udał się do Monako, był Paweł III, który przybył tam w 1538 roku jako rozjemca między królem Francji Franciszkiem I a cesarzem Karolem V. Wcześniej byli tu również Innocenty IV w 1251 r. i antypapież Benedykt XIII w 1402 r.

W poprzednich latach do Monako zapraszany był papież Franciszek, który ostatecznie nie odwiedził tego niewielkiego państwa. Jeszcze wcześniej zaproszenie wpłynęło do Benedykta XVI. Miał on udać się z wizytą w 2012 roku, jednak ostatecznie podróż nie doszła do skutku.

Jak podkreślił dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni, Monako jest drugim najmniejszym krajem świata, tuż po Watykanie. Mimo niewielkiego terytorium jest to miejsce "o wielkich horyzontach". - W Biblii mali odgrywają znaczącą rolę, podobnie może być z Księstwem - podkreślił dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, dodając, że Monako może stać się "laboratorium pokoju" dzięki odpowiedzialnemu wykorzystywaniu wpływów i bogactwa.

Leon XIV przyleci do Monako w sobotę około godz. 9 rano. Na miejscu powitają go książę Albert II i księżna Charlène. W dalszej kolejności papież uda się do Pałacu Książęcego na oficjalną ceremonię powitania, obejmującą odegranie hymnów narodowych, wymianę darów oraz pozdrowienie z balkonu.

Po wpisie do księgi gości i modlitwie w kaplicy Papież odwiedzi katedrę Niepokalanego Poczęcia, gdzie powita go arcybiskup Dominique-Marie David. Kolejno zostanie odmówiona modlitwa w ciągu dnia, a następnie papież wygłosi homilię. Kolejnym punktem programu będzie spotkanie z młodzieżą i katechumenami w kościele św. Devoty, gdzie Leon XIV wysłucha świadectw i wygłosi przemówienie.

Następnie - około godz. 15 - Ojciec Święty uda się na stadion Louis II, gdzie będzie przewodniczył mszy św. z udziałem około 15 tysięcy osób. Przed wyjazdem z Księstwa papież spotka się także z osobami objętymi opieką organizacji kościelnych i świeckich. Powrót do Watykanu zaplanowano na godz. 17.45.

W swoich wystąpieniach papież położy szczególny akcent na troskę o środowisko, która jest bliska także Albertowi II. Leon XIV ma mówić także o ochronie życia, co również jest zgodne z wartościami wyznawanymi przez księcia. W listopadzie ubiegłego roku zablokował on ustawę liberalizującą prawo aborcyjne, wcześniej przyjętą przez Radę Narodową. Decyzję uzasadnił katolickim charakterem państwa.

Dodatkowo Leon XIV ma przedstawić na miejscu pierwszą refleksję nad swoją rolą w Europie. W kontekście narastającej polaryzacji społecznej podkreślona zostanie potrzeba odbudowy więzi poprzez otwartość i spotkanie z drugim człowiekiem. Wszystkie przemówienia zostaną wygłoszone po francusku. Nie przewidziano konferencji prasowej po zakończeniu wizyty.

Monako jest jednym z najstarszych państw świata, a jego początki zazwyczaj wiąże się z inicjatywą Francesco Grimaldiego - genueńskiego szlachcica ze stronnictwa gwelfów, popierających papieża i władzę Kościoła. W 1297 r. Grimaldi zdobył, dzięki sprytowi, wzniesiony tam zamek, należący do rywala ze stronnictwa gibelinów - średniowiecznej frakcji politycznej, popierającej cesarza w sporze z papiestwem. Grimaldi dokonał tego, wchodząc do warowni przebrany za mnicha.

Księstwo jest bardzo zróżnicowane kulturowo. Choć powierzchnia Monako wynosi niewiele powyżej dwóch kilometrów kwadratowych, to mieszkają tam przedstawiciele 150 narodowości. Mimo tak wielkiej różnorodności ponad 80 proc. ludności stanowią wyznawcy katolicyzmu.

