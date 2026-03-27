Utytułowany golfista Tiger Woods miał wypadek samochodowy i został aresztowany na miejscu zdarzenia z podejrzeniem prowadzenia pojazdu po spożyciu substancji odurzających. O zdarzeniu poinformowały władze hrabstwa Martin na Florydzie.

Według pierwszych relacji, w piątkowe popołudnie niedaleko domu Woodsa w Jupiter Island prowadzony przez niego samochód uderzył w inny pojazd i przewrócił się. Triumfator 15 turniejów wielkoszlemowych nie odniósł obrażeń, nie ma też doniesień o innych rannych, ale trafił do aresztu.

W wydychanym powietrzu nie wykryto u niego śladów alkoholu, ale Woods, który w grudniu skończył 50 lat, odmówił przekazania próbki moczu do badania pod kątem obecności w organizmie innych substancji odurzających.

Tiger Woods miał kolejny wypadek samochodowy

Amerykanin już po raz trzeci miał wypadek samochodowy. W 2017 roku znaleziono go śpiącego w uszkodzonym aucie i wówczas także był aresztowany. Tłumaczył wtedy, że pomieszał leki przeciwbólowe. Ostatecznie przyznał się do zarzutu nieostrożnej jazdy.

Uniknął wówczas poważniejszych obrażeń, ale inaczej było w 2021 roku, kiedy wypadł z drogi i doznał licznych ran nogi. Lekarze rozważali nawet jej amputację. Od tego momentu słynny golfista wziął udział w 11 turniejach, ale nie odnosił większych sukcesów.

Woods jest jednym z najlepszych golfistów w historii. Wygrał łącznie 82 turnieju cyklu PGA Tour i jest pod tym względem współrekordzistą, wraz z Same Sneadem. Ostatnio jednak w oficjalnych zawodach wystąpił w 2024 roku. Później zmagał się z urazami ścięgna Achillesa, a we wrześniu ubiegłego roku przeszedł siódmą operację pleców.

