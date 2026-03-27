Jak poinformowali eksperci, niewielkich rozmiarów kryształy ukryte w skałach Marsa przypominają rubiny oraz szafiry. Jest to wynik obserwacji z łazika Perseverance, na którego pokładzie umieszczono siedem urządzeń do prowadzenia naukowych i technologicznych badań dotyczących eksploracji tej planety.



Międzynarodowy zespół naukowców zaprezentował wyniki swoich obserwacji podczas 57. Konferencji Nauk Księżycowych i Planetarnych (LPSC) w Teksasie. Jak wskazali badacze, łazik wspiął się po boku uderzeniowego krateru Jezero i przystąpił do badania jego obrzeży. Znalazł tam liczne fragmenty skał, których obecność musi się wiązać z uderzeniem meteorytów.

Elementy te zostały poddane obserwacji. Wstępna analiza wykazała, iż zawierają w sobie znaczne ilości korundu - cennego minerału, którego szlachetne odmiany to szafir i rubin. Barwa korundu zależy od domieszek chemicznych. Bardzo małe ilości chromu zabarwiają korund na czerwono, tytanu na niebiesko, żelaza - na żółto i brunatno, niekiedy prowadząc do barwy czarnej.

Wszystko wskazuje na to, że kryształki znalezione na Marsie mogą zawierać domieszkę chromu. Jak zaznacza LiveScience, obiekty te są jednak zbyt małe, aby łazik Perseverance mógł je dokładnie ocenić. Oznacza to, że naukowcy nadal nie są pewni, czy znaleźli "marsjańskie rubiny". - Nie możemy określić dokładnej zawartości chromu, a inne pierwiastki, takie jak żelazo i tytan, mogą być obecne. Trudno więc stwierdzić, czy są to rubiny, czy inne odmiany korundu - powiedziała Valerie Payré, adiunktka z Uniwersytetu w Iowa.

Badacze podkreślają także, że znalezione kryształki są zbyt małe, aby móc wykorzystywać je m.in. w branży złotniczej. "Każdy, kto ma nadzieję na naszyjnik wysadzany marsjańskimi rubinami, może być rozczarowany" - pisze LiveScience, podkreślając, że ich średnica jest mniejsza niż 0,2 milimetra.

Olivier Beyssac, naukowiec z francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych, nie wyklucza, że w przyszłości naukowcom uda się znaleźć na Marsie nieco większe kryształki. "Marsjańskie rubiny" to nie jedyne spektakularne znalezisko w kraterze Jezero, gdyż w przeszłości odkryto tam ślady m.in. kwarcu czy opalu.

