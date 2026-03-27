Senior jechał pod prąd obwodnicą Trójmiasta. Zatrzymali go policjanci po służbie
85-letni kierowca Porsche jechał pod prąd obwodnicą Trójmiasta. Został on zatrzymany przez mundurowych z gdyńskiej drogówki, którzy byli już po służbie. To dzięki ich postawie na drodze nie doszło do tragedii. Jak opisali funkcjonariusze, ta sytuacja pokazuje, że "policjantem jest się przez 24 godziny (na dobę) i siedem dni w tygodniu".
85-latek został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, które wykazało, że był on trzeźwy. Policjanci nie wskazali, dlaczego senior jechał pod prąd obwodnicą Trójmiasta. Jak podkreślają, jego postawa stwarzała niebezpieczeństwo na drodze i mogła doprowadzić do tragedii.
Nieszczęśliwego wypadku udało się jednak uniknąć dzięki postawie funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, którzy - mimo, że byli już po służbie - natychmiast zareagowali, doprowadzając od ujęcia 85-letniego kierowcy Porsche. Następnie sprawę zgłosili dyżurnemu policjantowi. Dalsze czynności przejął przybyły na miejsce patrol.
Policjanci po służbie interweniowali w sprawie 85-latka. Jechał pod prąd obwodnicą Trójmiasta
Jak opisano później w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, niebezpieczna sytuacja na drodze udowodniła, że "policjantem jest się przez 24 godziny (na dobę) i siedem dni w tygodniu". Czujność mundurowych i ich odpowiedzialna postawa pozwoliły na skuteczne zatrzymanie pojazdu i uniemożliwienie seniorowi dalszej jazdy.
Policjanci zatrzymali prawo jazdy 85-latka z uwagi na spowodowanie przez niego zagrożenia w ruchu drogowym. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd.
