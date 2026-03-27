85-latek został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, które wykazało, że był on trzeźwy. Policjanci nie wskazali, dlaczego senior jechał pod prąd obwodnicą Trójmiasta. Jak podkreślają, jego postawa stwarzała niebezpieczeństwo na drodze i mogła doprowadzić do tragedii.

Nieszczęśliwego wypadku udało się jednak uniknąć dzięki postawie funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, którzy - mimo, że byli już po służbie - natychmiast zareagowali, doprowadzając od ujęcia 85-letniego kierowcy Porsche. Następnie sprawę zgłosili dyżurnemu policjantowi. Dalsze czynności przejął przybyły na miejsce patrol.

Policjanci po służbie interweniowali w sprawie 85-latka. Jechał pod prąd obwodnicą Trójmiasta

Jak opisano później w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, niebezpieczna sytuacja na drodze udowodniła, że "policjantem jest się przez 24 godziny (na dobę) i siedem dni w tygodniu". Czujność mundurowych i ich odpowiedzialna postawa pozwoliły na skuteczne zatrzymanie pojazdu i uniemożliwienie seniorowi dalszej jazdy.

Policjanci zatrzymali prawo jazdy 85-latka z uwagi na spowodowanie przez niego zagrożenia w ruchu drogowym. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd.

