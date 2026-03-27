Sejm nie odrzucił w piątek weta prezydenta Karola Nawrockiego do noweli Kodeksu postępowania karnego. Nie udało się uzyskać większości 3/5 głosów wymaganej do ponownego uchwalenia ustawy.

- PiS obronił weto prezydenckie ze stratą. Jak państwo wiedzą, decyzja ta wywołała ogromne emocje. Chodziło o zmiany w Kodeksie, przede wszystkim dotyczące długotrwałych, często przeciągających się aresztów tymczasowych, które były zbyt łatwo stosowane za czasów Ziobry i jego ludzi - skomentował premier Donald Tusk. - PiS się uparł i ręka w rękę z prezydentem będą się twardo trzymali tych złych rozwiązań. No trudno. Ten typ tak ma - dodał.

Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do noweli Kodeksu postępowania karnego

Obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw z 27 lutego odnosiła się do szeregu zagadnień procedury karnej. Zawarto w niej m.in. nowe, odmienne podejście do możliwości stosowania tymczasowych aresztów z powodu tzw. surowości kary. Kolejny aspekt zmian odnosił się do możliwości wykorzystania w postępowaniu karnym tzw. nielegalnych dowodów. W nowelizacji zawarto również zmianę definicji podejrzanego, zgodnie z którą osoba już od momentu zatrzymania w związku z podejrzeniem przestępstwa mogłaby uzyskać status podejrzanego.

Inne z licznych zmian nowelizacji dotyczyły kwestii związanych z systemem europejskiego nakazu aresztowania, wykorzystania dowodów, poufności kontaktów podejrzanego z obrońcą, a także terminów na wnoszenie apelacji.

ZOBACZ: Prezydenckie weto ws. KPK. Posłowie zagłosowali

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu tej noweli 13 marca. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz informował wówczas, że taka decyzja została podjęta przez prezydenta "z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością". W uzasadnieniu weta wskazywano m.in. na brak jednoznaczności i spójności systemowej niektórych nowych rozwiązań.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził w piątek, że zawetowana przez prezydenta zmiana nie miała nikogo "chronić", lecz ograniczyć nadużywanie tymczasowego aresztu, uporządkować przepisy i "wzmocnić gwarancje obywatela w starciu z państwem". Jego zdaniem z tego właśnie powodu wokół reformy było "tyle politycznego krzyku".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Tylu Polaków chce opuścić UE. Ekspert: Niepokoi coś innego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbd / mjo / polsatnews.pl / PAP