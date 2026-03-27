Ryzyko blackoutu w europejskim kraju. "Zwłaszcza w godzinach szczytu"

Od wtorku obowiązuje w Mołdawii 60-dniowy stan wyjątkowy w energetyce. Prezydentka Maia Sandu poinformowała o odcięciu głównej linii energetycznej łączącej Mołdawię z Rumunią po atakach Rosji na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Linia energetyczna z rumuńskiego miasta Isaccea do Vulcanesti w Mołdawii, przebiegająca częściowo przez terytorium Ukrainy, została wyłączona z działania na skutek rosyjskiego uderzenia na obwód odeski - informowała mołdawska agencja prasowa IPN.

Mołdawia. Spore niedobory prądu. "Apelujemy o racjonalne korzystanie"

"Apelujemy do mieszkańców o racjonalne korzystanie z energii elektrycznej, zwłaszcza w godzinach szczytu (7:00–10:00 i 18:00–23:00), w związku z odłączeniem linii wysokiego napięcia Isaccea–Vulcanesti. Zalecamy również unikanie przeciążania urządzeń, wcześniejsze ładowanie telefonów i niezbędnych urządzeń, zapewnienie sobie alternatywnych źródeł światła, unikanie korzystania z wind w przypadku wahań napięcia oraz stosowanie się do oficjalnych komunikatów władz" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

ZOBACZ: Minister energii o obniżce VAT i akcyzy. "To najsilniejsze narzędzie"

Mołdawski rząd poinformował także państwowej o interwencji na rynku paliw, która ma doprowadzić do zniwelowania ryzyka niedoborów paliwa.

Przedsiębiorstwo Moldelectrica, odpowiedzialne za dostawy energii elektrycznej w Mołdawii, poinformowało wcześniej o uruchomieniu alternatywnych połączeń z Rumunią w celu zapewnienia dostaw prądu.

"Są dostępne alternatywne trasy, ale sytuacja pozostaje delikatna. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność" – napisała prezydent Mołdawii Maia Sandu na swoim profilu na platformie X. "Ataki na cywilną infrastrukturę energetyczną Ukrainy to zbrodnia wojenna" - dodała.

