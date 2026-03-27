Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej wezwało ambasadora Czech do złożenia wyjaśnień w sprawie ataku na Rosyjski Dom w Pradze - podała agencja RIA. Strona rosyjska domaga się wszczęcia postępowania oraz odnalezienia i ukarania sprawców ataku.

- Wobec Rosyjskiego Domu w Pradze dokonano aktu terrorystycznego. Ktoś rzucił kilka butelek z mieszaniną podpalającą - powiedział w piątek dyrektor Rosyjskiego Domu w Pradze Igor Girienko.

W stronę budynku rzucono łącznie sześć koktajli Mołotowa. Trzy z nich udało się napastnikom wrzucić do pomieszczeń, jednak mieszanina nie wybuchła i skończyło się na stłuczeniu szyb. Pozostałe trzy eksplodowały, jednak na fasadzie budynku.



- Jeśli wywołałyby pożar, z budynku nic by nie pozostało, bo wewnątrz znajduje się biblioteka - stwierdził Girienko.

W Rosyjski Dom w Pradze poleciały koktajle Mołotowa. Zacharowa: Barbarzyństwo

Do incydentu odniosła się rzecznik rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa. Atak na finansowaną przez Moskwę instytucję, której zadaniem jest promowanie w Czechach rosyjskiej kultury Zacharowa określiła mianem "barbarzyństwa".



Dyrektor instytucji zaznaczył, że atak został przeprowadzony w nieprzypadkowym terminie. W piątek wieczorem w Rosyjskim Domu w Pradze odbędą się obchody dni kultury rosyjskiej. Girienko zapewnił, że mimo ataku impreza odbędzie się zgodnie z planem.

"Tylko istoty nieludzkie mogą atakować kulturę!" - podała finansowana przez Kreml instytucja w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.



Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek. W ciągu kilku minut od incydentu na miejsce przybyła straż pożarna. Ogień szybko udało się ugasić, jednak na fasadzie budynku pozostały znacznej wielkości osmolenia. Dochodzenie w sprawie ataku prowadzi praska policja.

