Rosjanin pobił kobietę. Z pomocą ruszył jej syn Donalda Trumpa

Brytyjski sąd skazał na cztery lata więzienia obywatela Rosji, który napadł na kobietę. Świadkiem tego zdarzenia był syn prezydenta Stanów Zjednoczonych - Barron Trump.

Jak poinformował "The Guardian", w styczniu 23-letni Matwiej Rumiancew pobił kobietę. Zdaniem śledczych Rosjanin motywował to zazdrością o kontakt ofiary z najmłodszym synem Donalda Trumpa.

Brytyjski dziennik opisał, że do zdarzenia doszło w trakcie rozmowy na kamerce między Barronem Trumpem a kobietą. Rumiancew bez skrupułów znęcał się nad ofiarą, bił ją i wyzywał. Na policję zadzwonił syn lidera USA. - Właśnie dostałem telefon od dziewczyny. Jest bita - mówił operatorowi numeru alarmowego.

Wielka Brytania. Rosjanin pobił kobietę. Pomógł jej syn Donalda Trumpa

Rosjanin trafił do aresztu, gdzie próbował uniknąć sprawiedliwości. W trakcie odsiadki telefonował do ofiary i pisał listy do swojego znajomego. Na nic się to jednak zdało, gdyż w sprawie zainterweniował Barron Trump. Syn prezydenta USA napisał maila do tamtejszej policji, w którym wyjaśnił zdarzenie.

"Zobaczyłem mężczyznę bez koszuli, a później obraz z kamery przeniósł się na ofiarę, która była bita, płakała i mówiła po rosyjsku. To wszystko trwało około pięciu sekund" - napisał do policji najmłodszy syn prezydenta USA.

Sędzia zauważył, że oskarżony Rosjanin był "skłonny do zazdrości" i nie okazał skruchy. Oprócz czteroletniego wyroku Rumiancew prawdopodobnie zostanie deportowany po odbyciu kary w Wielkiej Brytanii.

