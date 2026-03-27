Rosjanin pobił kobietę. Z pomocą ruszył jej syn Donalda Trumpa
Brytyjski sąd skazał na cztery lata więzienia obywatela Rosji za napad na kobietę. Świadkiem zdarzenia był Barron Trump, syn prezydenta USA. Według ustaleń śledczych, napastnik motywował swój czyn zazdrością o kontakt ofiary z najmłodszym Trumpem. Po aresztowaniu sprawca próbował wpłynąć na zeznania ofiary. Sąd uznał go za niewinnego w kilku innych zarzutach, w tym gwałtu.
Jak poinformował "The Guardian", w styczniu 23-letni Matwiej Rumiancew pobił kobietę. Zdaniem śledczych Rosjanin motywował to zazdrością o kontakt ofiary z najmłodszym synem Donalda Trumpa.
ZOBACZ: Brytyjka mieszkająca we Francji musi opuścić kraj. Powód jest kuriozalny
Brytyjski dziennik opisał, że do zdarzenia doszło w trakcie rozmowy na kamerce między Barronem Trumpem a kobietą. Rumiancew bez skrupułów znęcał się nad ofiarą, bił ją i wyzywał. Na policję zadzwonił syn lidera USA. - Właśnie dostałem telefon od dziewczyny. Jest bita - mówił operatorowi numeru alarmowego.
Rosjanin trafił do aresztu, gdzie próbował uniknąć sprawiedliwości. W trakcie odsiadki telefonował do ofiary i pisał listy do swojego znajomego. Na nic się to jednak zdało, gdyż w sprawie zainterweniował Barron Trump. Syn prezydenta USA napisał maila do tamtejszej policji, w którym wyjaśnił zdarzenie.
"Zobaczyłem mężczyznę bez koszuli, a później obraz z kamery przeniósł się na ofiarę, która była bita, płakała i mówiła po rosyjsku. To wszystko trwało około pięciu sekund" - napisał do policji najmłodszy syn prezydenta USA.
ZOBACZ: Wielka boiskowa bójka w Brazylii. 23 piłkarzy z czerwonymi kartkami
Sędzia zauważył, że oskarżony Rosjanin był "skłonny do zazdrości" i nie okazał skruchy. Oprócz czteroletniego wyroku Rumiancew prawdopodobnie zostanie deportowany po odbyciu kary w Wielkiej Brytanii.
