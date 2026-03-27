W 2025 r. przeciętna emerytura wyniosła 4 178,94 zł, podczas gdy renta z tytułu niezdolności do pracy: 3 286,15 zł. Powszechna świadomość różnic sprawia, że część osób po osiągnięciu ustawowego wieku decyduje się na przejście z drugiego świadczenia na pierwsze. Taką decyzję trzeba sobie jednak dokładnie przeliczyć.

Emerytura po rencie. Ubiegać się czy nie?

ZUS ostrzega, że nie zawsze warto składać wniosek o emeryturę. Wynika to z mechanizmu ochronnego. Świadczenie przyznane z urzędu po osiągnięciu przez rencistę 65 lat, a rencistkę 60 lat, nie może zostać obniżone. Jeśli jednak senior sam zacznie ubiegać się o zmianę charakteru wypłaty, traci gwarancję wyższych dochodów.

Co ważne, w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku lub choroby zawodowej nie działa mechanizm automatycznego przejścia na emeryturę. Trzeba wystąpić o to samemu.

"Świadczeniobiorca pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, korzystając z porady doradcy, powinien dowiedzieć się, czy wysokość emerytury, która zostanie wyliczona na jego wniosek, nie będzie niższa od obecnie pobieranego świadczenia" - zaznacza Katarzyna Krupicka, rzeczniczka podlaskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jest to o tyle istotne, że jeśli ustalona kwota okaże się niższa, to i tak zostanie wypłacona.

T rzeba uważać na niekorzystne wyliczenia

Szczególnie narażeni na finansową pułapkę są ci, którzy wcześnie przeszli na rentę i ich krótka aktywność zawodowa nie pozwoliła na zebranie dużych składek. ZUS przypomina, że w takiej sytuacji możliwe jest wycofanie podania. Czasu jest niewiele, można to zrobić tylko do uprawomocnienia się decyzji o zmianie, czyli w ciągu miesiąca od jej doręczenia.

Aby móc pobierać standardową rentę z tytułu niezdolności do pracy, należy mieć orzeczenie lekarskie oraz zgromadzony odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Jego długość zależy od wieku utraty zdrowia. Ostatni warunek dotyczy momentu pogorszenia stanu zdrowia. Niezdolność musi powstać w czasie trwania ubezpieczenia (np. podczas zatrudnienia) lub najpóźniej w ciągu 18 miesięcy od jego ustania. Przy wypłatach z funduszu wypadkowego wymóg stażowy w ogóle nie obowiązuje.

Czy renta może być wyższa od emerytury?

Niższa emerytura pojawia się przede wszystkim wtedy, gdy jest wyliczana na podstawie niewielkich składek. Dotyczy to m.in. osób, które:

krótko pracowały i nie zgromadziły wysokich składek

wcześnie przeszły na rentę

przez długi czas nie odprowadzały składek emerytalnych.

W takich przypadkach emerytura wyliczana jest z niewielkiego kapitału, co może oznaczać znacząco niższe świadczenie niż dotychczasowa renta.

Błędy mogą sporo kosztować [PRZYKŁAD]

Pan Paweł przepracował 10 lat, po czym uległ wypadkowi przy pracy. ZUS przyznał mu wsparcie w wysokości 3,2 tys. zł. Po osiągnięciu 65. roku życia mężczyzna złożył wniosek o emeryturę. Urzędnicy wyliczyli nową kwotę wyłącznie na podstawie niewielkich składek. Z racji braku wymaganego 25-letniego stażu, nie przysługiwało mu nawet wyrównanie do stawki minimalnej. Przyznano mu więc 1000 zł.

Gdyby pan Paweł nie zdążył wycofać wniosku w ciągu wspomnianych 30 dni, bezpowrotnie straciłby 2,2 tys. zł miesięcznie.

red. / polsatnews.pl