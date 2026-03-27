Gość piątkowego programu na antenie Polsat News zwrócił uwagę, że duży wpływ na kształtowanie opinii mają media społecznościowe. Mówiąc o teoriach spiskowych, w które najczęściej wierzą Polacy, nawiązał do wojny toczonej przez USA i Izrael przeciwko Iranowi.

W ocenie Michała Fedorowicza wielu Polaków wierzy, że USA i Izrael dążą do panowania nad światem. Stwierdził również, że przekazy antyszczepionkowe oraz antyukraińskie, które także mają wielu zwolenników w Polsce, pojawiły się dlatego, że w pewnym momencie "klasa polityczna sobie nie poradziła".

Przekazy antyukraińskie. Ekspert wyjaśnia, jak powstały

W rozmowie z Przemysławem Szubartowiczem i Karoliną Olejak, odnosząc się do powstawania przekazu negatywnego na temat Ukrainy, zwrócił uwagę, że narracja ta powstała w zawiązku z sytuacją Rosjan na froncie. - Pierwszą fazą był luty 2022 roku, czyli oczywiście agresja aż do jesieni 2022, czyli kontrofensywy ukraińskiej - rozpoczął.

Jak wskazał, "wtedy głównym narracyjnym takim spoiwem Federacji Rosyjskiej było to, że jesteśmy drugą największą armią, mamy masę czołgów, was pokonamy w trzy dni". - Po kontrofensywie sami Rosjanie wiedzieli, że ta narracja się już nie utrzyma. Nie możesz, jeżeli uciekasz, mówić, że masz najsilniejszą armię - powiedział analityk.

- Wtedy przełożono narrację na budowanie narracji antyukraińskich, czyli: Ukraińcy siedzą u ciebie w kraju, zarabiają na na tobie, chcą od ciebie pieniędzy i mało tego są zadowoleni, że jest wojna, ponieważ mają lepiej. I ta narracja trwa do dzisiaj - kontynuował.

Ekspert zauważył, iż moment, kiedy pojawiła się wspomniana narracja, zbiegł się z kryzysem węglowym w 2022 roku. Wyjaśnił, że to właśnie niedobory surowca i rosnące ceny nałożyły się na postawy antyukraińskie. - Padły na podatny grunt tzw. bańki agro, czyli rolniczej, która jest najbardziej polexitową, najbardziej antyunijną bańką w mediach społecznościowych - skomentował.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Ekspert: W tym Iran jest lepszy od USA

Odnosząc się do wojny na Bliskim Wschodzi ekspert ocenił, że Iran radzi sobie znacznie lepiej w przekazywaniu treści internetowych niż jego przeciwnicy.

- Dzisiaj w wojnie na memy, na rolki, na przekazy, na zasięgi, na budowanie sympatii w mediach społecznościowych wygrywa Iran. jest zdecydowanie lepszy. Ma lepsze TikToki (...). Spójrzmy sobie na media społecznościowe, one wymagają od nas jednej rzeczy: uwagi. One konkurują z mediami tradycyjnymi o uwagę widza - powiedział ekspert.

Fedorowicz zwrócił uwagę, że nie wydaje się, aby proirańskie treści publikowane w sieci były tworzone przez Teheran samodzielnie. - Musi mieć pomoc z zewnątrz, ale robi lepsze rolki na TikTokach opisujące, jakie mają super Shahedy, jaką ma super broń, co się stanie jeśli Amerykanie zaatakują Iran - wyliczał.

Jak nadmienił, w mediach społecznościowych Iran "buduje więcej interakcji, czyli lajków, polubień, komentarzy". - Więcej osób ogląda jego filmy. Z tej perspektywy Iran trochę powtarza to, co robiła Ukraina w 2022 roku, czyli buduje społeczność w mediach społecznościowych, która kibicuje Iranowi - wyjaśnił analityk.

