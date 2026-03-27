Ustawa o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy, podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, zwalnia z odpowiedzialności karnej polskich obywateli wstępującej do ukraińskiej armii w okresie od kwietnia 2014 r. do dnia wejścia w życie nowych przepisów.

ZOBACZ: Minister energii o obniżce VAT i akcyzy. "To najsilniejsze narzędzie"

Nowe przepisy przewidują obowiązek złożenia przez osobę służącą w ukraińskiej armii pisemnego oświadczenia do ministra obrony narodowej o terminie i miejscu przyjęcia oraz zakończenia służby. Oświadczenie ma być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oraz ma podlegać ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych.

Karol Nawrocki podpisał pięć ustaw. Jedna z nich dotyczy wojny w Ukrainie

Posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy przygotowali ustawę, zaznaczyli w uzasadnieniu, że przepisy nie zachęcają polskich obywateli do udziału w walce Ukrainy z rosyjską agresją, ani też nie wprowadzają w tym zakresie żadnych ułatwień. Powodują tylko tyle, że wobec tych osób nie będą prowadzone postępowania karne.

Ustawa, wniesiona do Sejmu przez posłów KO w grudniu 2024 r., zakładała "przebaczenie i puszczenie w niepamięć" określonych przestępstw i wykroczeń polegających m.in. na wstąpieniu do armii ukraińskiej bez zgody właściwego organu, prowadzeniu werbunku do tej służby czy naruszenia wybranych przepisów ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

ZOBACZ: Projekt o cenach paliw w Sejmie. Jest decyzja

Abolicja ma obejmować czyny popełnione od 6 kwietnia 2014 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i dotyczyć wyłącznie służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy podległych władzom uznawanym przez Polskę za prawowite. W ustawie podkreślono, że zwolnienie z odpowiedzialności karnej ma charakter selektywny - m.in. odnosi się tylko do popełnienia określonych przestępstw i wykroczeń w związku z wojną toczoną przez Rosję przeciwko Ukrainie i nie obejmuje służby w najemnej służbie wojskowej, która jest zakazana przez prawo międzynarodowe.

Kolejne ustawy z podpisem prezydenta. Czego dotyczą?

Nawrocki podpisał dodatkowo cztery inne ustawy. Jedna z nich pozwoli kontynuować procedurę wykupu budynków uszkodzonych podczas powodzi z września 2024 roku. Wynika z niej, że wykup ma dotyczyć poszkodowanych, którzy przedłożyli w wymaganym terminie, tj. do 1 października 2025 r., kompletne wnioski o wykup swoich nieruchomości. Dodatkowo w ustawie wprowadzono zwolnienie z obowiązku uzyskiwania świadectwa charakterystyki energetycznej przy wykupie zniszczonych budynków.

W noweli podniesiono także maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, przeznaczonych na nabycie nieruchomości przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z 800 mln zł do 850 mln zł. W 2026 roku limit ten wynosiłby 100 mln zł, w tym 50 mln zł przeznaczonych na nabycie nieruchomości w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których mowa z art. 258a ust. 2 pkt 2 Prawa wodnego.

ZOBACZ: Nie milkną echa słów Nawrockiego. "Redaktor zrobił to celowo"

Prezydent podpisał także nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która zwiększa z dwóch do trzech liczbę możliwych podejść do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego. Ministerstwo Sprawiedliwości, które było wnioskodawcą zmian zawartych w nowelizacji, wskazywało, że ustawa jest odpowiedzią na postulaty aplikantów KSSiP.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów i Aplikantów KSSiP Votum wyrażali podczas prac obu Izb zadowolenie z kierunku, w jakim zmierzają zawarte w noweli zmiany. Podkreślali jednak, że ich zakres jest niewystarczający. Postulowali m.in. o wprowadzenie możliwości nagrywania egzaminu czy umożliwienie jego sądowej kontroli – aby przysługiwało odwołanie od wyniku egzaminu.

Ułatwienia dla przedsiębiorców i zmiany w prawie budowlanym. Pięć ustaw z podpisem prezydenta

Podpisana została także ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Jak poinformowano w komunikacie Kancelarii Prezydenta, w jednym z jej artykułów wskazano katalog dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w przypadku przedsięwzięć polegających na remoncie lub przebudowie istniejących budowli przeciwpowodziowych.

"Mają to być m.in. opis techniczny zakresu prac, aktualna dokumentacja techniczna lub inwentaryzacja powykonawcza obiektu, projekt budowlany, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, ekspertyza hydrograficzna oraz ekspertyza geotechniczna" - czytamy.

ZOBACZ: "Putin się cieszy". Tusk uderzył w Nawrockiego, błyskawiczna odpowiedź

Ostatnim już aktem prawnym podpisanym przez Nawrockiego jest ten o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Jednymi z głównych celów tej ustawy są ułatwienie procedury zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, a także odejście od papierowej na rzecz wyłącznie elektronicznej formy składania wniosków o wpis do CEIDG.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni