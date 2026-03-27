Polacy wybrali najgorszego ministra w rządzie Donalda Tuska. Duża przewaga nad pozostałymi

Według sondażu najgorzej z ministerialnych obowiązków wywiązuje się minister edukacji Barbara Nowacka. Wybrało ją 10,3 proc. badanych, przewaga nad pozostałym politykami w rankingu jest znaczna.

Na drugim miejscu ex aequo znaleźli się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Obaj członkowie rządu otrzymali 6,9 proc. głosów.

Na trzecim miejscu uplasowała się minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Polityk koła poselskie Centrum otrzymała 5,9 proc. głosów.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Granda zajęła czwarte miejsce w rankingu najgorszych ministrów "Wprost" z 5,1 proc. głosów. Za nią na liście znalazł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W drugiej piątce rankingu znaleźli się kolejno minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (3,6 proc.), minister finansów i gospodarki Andrzej Domański (3 proc.) i szef MSWiA Marcin Kierwiński (3 proc. głosów).

Najrzadziej jako najgorszy minister wskazywany był Jakub Rutnicki kierujący resortem sportu ex aequo z Maciejem Berkiem, ministrem ds. nadzoru nad wrażaniem polityki rządu (po 0,6 proc.).

0,9 proc. ankietowanych jako najgorszego ministra wskazała szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Wojciecha Balczuna, a 1,1 proc. - ministra rolnictwa Stefana Krajowskiego.

34,3 proc. nie potrafiło wskazać ministra, który w ich ocenie byłby najgorszym członkiem rządu.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 24-25 marca 2026 r. metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. Przeprowadzono 811 wywiadów z reprezentatywną próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni