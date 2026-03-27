Pogoda w Polsce znowu się załamie. "Opady bardziej odczuwalne"
"W góry powróciła zima", co wyraźnie widać na nagraniach. Na wyżej położone tereny wciąż pada śnieg i w najbliższych dniach się to nie zmieni. Będzie sypać przez cały weekend, na na południu Śląska i Małopolski znowu trzeba będzie się liczyć z ulewami. Na niektórych drogach i chodnikach zrobi się ślisko.
- Koniec tygodnia przyniesie intensywne opady deszczu i śniegu na południu Polski
- Na terenach podgórskich i w górach w piątek utrzymują się silne opady śniegu, co widać na nagraniach zamieszczonych w serwisach społecznościowych
- Weekend przyniesie podział pogodowy z opadami na południu i spokojniejszą aurą na północy kraju
- W weekend na południu i w górach mogą występować oblodzenia dróg oraz lokalne burze
Pogoda na koniec tygodnia nas nie rozpieszcza. Najtrudniej jest na południu kraju, gdzie od czwartku utrzymują się intensywne opady deszczu, a w górach także śniegu. W piątek sytuacja się nie poprawi, w weekend również nie wszędzie zapanuje wiosna - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy ostrzegają, że na terenach podgórskich trzeba będzie uważać.
Piątek nie wszędzie udany. Widać to na nagraniach
Przez większość marca mogliśmy się cieszyć słoneczną i wyżową aurą, praktycznie bez opadów. Ostatnie dni przyniosły jednak poważne zmiany. Z zachodu do Polski dotarły fronty atmosferyczne, które od środy dostarczyły większe opady deszczu i nie tylko.
W czwartek wieczorem i w nocy na południe kraju spadły ulewy, zaś na terenach podgórskich deszcz wymieszał się ze śniegiem, a jeszcze wyżej padał sam śnieg - miejscami bardzo intensywnie. W ciągu doby na Kasprowym Wierchu przybyło 23 cm białego puchu - wynika z danych IMGW.
W piątek na południu nie będzie lepiej. "W góry powróciła zima. Poza trwającymi tam, punktowo dość silnymi opadami śniegu, występuje też silny wiatr" - czytamy w komentarzu do nagrania zamieszczonego na profilu Sieć Obserwatorów Burz na Facebooku:
Jak przekonują w prognozie pogody na piątek synoptycy IMGW "na południu Śląska i w Małopolsce opady okresami mogą być umiarkowane i bardziej odczuwalne". W tych miejscach w dalszym ciągu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu oraz śniegu:
Możliwe, że w tej części Polski spadnie od 10 do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a w górach - przede wszystkim w szczytowych partiach Beskidów oraz w Tatrach - pokrywa śnieżna może się zwiększyć o 10 do 20 cm.
Zdecydowanie lepiej będzie w centrum, na zachodzie i północy Polski, gdzie powinno zaświecić więcej słońca.
Temperatury nie rozłożą się równo: nad morzem oraz na terenach podgórskich będzie najchłodniej: do 4-6 st. C. W centrum będzie około 10, a na południowym wschodzie do 15 st. C.
Koniec tygodnia również przyniesie wyraźny podział pogodowy na spokojną północ oraz bardziej pochmurne i deszczowe, a miejscami wciąż śnieżne południe.
Może być ślisko w weekend. Synoptycy ostrzegają
Pierwsza połowa weekendu będzie spokojna i sucha w zdecydowanej większości kraju. W sobotę trzeba będzie za to uważać na południu, gdzie cały czas będzie pochmurnie, z opadami deszczu, a rano na terenach podgórskich Karpat powyżej 700 metrów nad poziomem morza także deszczu ze śniegiem i śniegu.
"Rano w rejonach podgórskich Karpat na drogach i chodnikach miejscami ślisko!" - czytamy w prognozie IMGW na sobotę.
Możliwe też, że po południu słaby deszcz popada także na północno-zachodnich krańcach kraju. Oprócz tego na południowym wschodzie możliwe będą lokalne burze. Wysoko w Karpatach oraz w trakcie burz wiatr w porywach osiągnie 55 km/h.
Zrobi się wyraźnie cieplej niż w piątek. Termometry pokażą od 7 st. C nad morzem, około 11 w centrum do nawet 17 st. C na południowym wschodzie.
Śnieg nie przestanie sypać. Biało do końca tygodnia
Weekendowa noc w wielu miejscach będzie pochmurna, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem na południu, a w górach śniegu. Wysoko w Beskidzie Żywieckim, Śląskim i w Tatrach może napadać kolejne 5-10 cm świeżego śniegu.
Również po wschodzie słońca opady w tej części kraju się utrzymają. Niedziela na południu Polski wciąż będzie pochmurna, z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu w górach oraz przelotnymi opadami deszczu na nizinach - głównie na południu i w centrum.
Temperatury będą typowo wiosenne i wyniosą od 7 st. C nad morzem do 10-13 w większości kraju. Najcieplejszym rejonem będzie południe Polski, gdzie można liczyć na maksymalnie 15 st. C.
Pod koniec weekendu wiatr będzie już słaby i umiarkowany, a jedynie na południu porywisty.
