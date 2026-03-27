Pogoda na koniec tygodnia nas nie rozpieszcza. Najtrudniej jest na południu kraju, gdzie od czwartku utrzymują się intensywne opady deszczu, a w górach także śniegu. W piątek sytuacja się nie poprawi, w weekend również nie wszędzie zapanuje wiosna - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy ostrzegają, że na terenach podgórskich trzeba będzie uważać.

Piątek nie wszędzie udany. Widać to na nagraniach

Przez większość marca mogliśmy się cieszyć słoneczną i wyżową aurą, praktycznie bez opadów. Ostatnie dni przyniosły jednak poważne zmiany. Z zachodu do Polski dotarły fronty atmosferyczne, które od środy dostarczyły większe opady deszczu i nie tylko.

W czwartek wieczorem i w nocy na południe kraju spadły ulewy, zaś na terenach podgórskich deszcz wymieszał się ze śniegiem, a jeszcze wyżej padał sam śnieg - miejscami bardzo intensywnie. W ciągu doby na Kasprowym Wierchu przybyło 23 cm białego puchu - wynika z danych IMGW.

W piątek na południu nie będzie lepiej. "W góry powróciła zima. Poza trwającymi tam, punktowo dość silnymi opadami śniegu, występuje też silny wiatr" - czytamy w komentarzu do nagrania zamieszczonego na profilu Sieć Obserwatorów Burz na Facebooku:

Na terenach podgórskich i w górach cały czas pada śnieg, co wraz silniejszymi porywami wiatru tworzy zagrożenie zawiejami śnieżnymi

Jak przekonują w prognozie pogody na piątek synoptycy IMGW "na południu Śląska i w Małopolsce opady okresami mogą być umiarkowane i bardziej odczuwalne". W tych miejscach w dalszym ciągu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu oraz śniegu:

Na południu Mazowsza i Małopolski utrzymują się ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW w związku z intensywnymi opadami deszczu i śniegu

Możliwe, że w tej części Polski spadnie od 10 do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a w górach - przede wszystkim w szczytowych partiach Beskidów oraz w Tatrach - pokrywa śnieżna może się zwiększyć o 10 do 20 cm.

Zdecydowanie lepiej będzie w centrum, na zachodzie i północy Polski, gdzie powinno zaświecić więcej słońca.

Temperatury nie rozłożą się równo: nad morzem oraz na terenach podgórskich będzie najchłodniej: do 4-6 st. C. W centrum będzie około 10, a na południowym wschodzie do 15 st. C.

Koniec tygodnia również przyniesie wyraźny podział pogodowy na spokojną północ oraz bardziej pochmurne i deszczowe, a miejscami wciąż śnieżne południe.

Może być ślisko w weekend. Synoptycy ostrzegają

Pierwsza połowa weekendu będzie spokojna i sucha w zdecydowanej większości kraju. W sobotę trzeba będzie za to uważać na południu, gdzie cały czas będzie pochmurnie, z opadami deszczu, a rano na terenach podgórskich Karpat powyżej 700 metrów nad poziomem morza także deszczu ze śniegiem i śniegu.

"Rano w rejonach podgórskich Karpat na drogach i chodnikach miejscami ślisko!" - czytamy w prognozie IMGW na sobotę.

Możliwe też, że po południu słaby deszcz popada także na północno-zachodnich krańcach kraju. Oprócz tego na południowym wschodzie możliwe będą lokalne burze. Wysoko w Karpatach oraz w trakcie burz wiatr w porywach osiągnie 55 km/h.

Sobota będzie dość ciepła. Na południowym wschodzie będzie nawet 17 st. C

Zrobi się wyraźnie cieplej niż w piątek. Termometry pokażą od 7 st. C nad morzem, około 11 w centrum do nawet 17 st. C na południowym wschodzie.

Śnieg nie przestanie sypać. Biało do końca tygodnia

Weekendowa noc w wielu miejscach będzie pochmurna, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem na południu, a w górach śniegu. Wysoko w Beskidzie Żywieckim, Śląskim i w Tatrach może napadać kolejne 5-10 cm świeżego śniegu.

Również po wschodzie słońca opady w tej części kraju się utrzymają. Niedziela na południu Polski wciąż będzie pochmurna, z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu w górach oraz przelotnymi opadami deszczu na nizinach - głównie na południu i w centrum.

Temperatury będą typowo wiosenne i wyniosą od 7 st. C nad morzem do 10-13 w większości kraju. Najcieplejszym rejonem będzie południe Polski, gdzie można liczyć na maksymalnie 15 st. C.

Niedziela będzie nieco chłodniejsza, choć temperatury będą typowo wiosenne

Pod koniec weekendu wiatr będzie już słaby i umiarkowany, a jedynie na południu porywisty.

