Moment zaprzysiężenia nie był przypadkowy. Uroczystość rozpoczęła się w piątek punktualnie o godz. 12.34 czasu lokalnego (8.49 w Polsce). Jak wskazywali nepalscy astrologowie, układ cyfr "1-2-3-4" ma przynieść nowemu rządowi sukces i harmonię.

Nepal. Balendra Shah wybrany na nowego premiera

Balendra Shah to z wykształcenia inżynier budownictwa, który zdobył rozpoznawalność jako raper. Posługujący się pseudonimem Balen polityk stał się symbolem młodego pokolenia sprzeciwiającego się korupcji elit.

W drodze do władzy pokonał byłego premiera K.P. Sharmę Oliego, obalonego jesienią ubiegłego roku po krwawych protestach młodzieży. To właśnie te wydarzenia doprowadziły do przedterminowych wyborów, które wyniosły Shah do władzy.

Narodowa Partia Niezależna zdobyła aż dwie trzecie mandatów w izbie niższej parlamentu. Nowy rząd zapowiada szeroki pakiet reform, w tym wprowadzenie darmowej edukacji i opieki zdrowotnej oraz liberalizację gospodarki.

Sam Shah podkreślił jednak, że nie zamierza rezygnować z działalności muzycznej. - Jeśli polityk karmi się jednocześnie literaturą czy muzyką, jego zaangażowanie opiera się na emocjach. Polityk musi mieć taką wrażliwość - mówił w jednym z wywiadów.

Jak zaznaczył, rap pozostanie dla niego ważnym "środkiem wyrazu".

Przed objęciem stanowiska premiera Shah zdobył dużą popularność jako niezależny burmistrz Katmandu. Jego styl zarządzania i bezpośredni kontakt z mieszkańcami przyczyniły się do rosnącego poparcia społecznego.

Pekin deklaruje wsparcie

Objęcie władzy przez najmłodszego przywódcę w historii Nepalu szybko spotkało się z reakcją Chin. Rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian pogratulował nowemu premierowi podczas briefingu.

Zapewnił jednocześnie o wsparciu Pekinu dla Nepalu w zakresie "ochrony jego niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej".

