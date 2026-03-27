"Nie zmniejsza się atrakcyjność Polski w oczach przedsiębiorców zagranicznych. W 2025 r. zarejestrowali oni w naszym kraju o prawie 5 proc. więcej firm niż rok wcześniej. To wysoki wynik i niewiele mniejszy od rekordu w 2023 r." - pisze gazeta.

Według "PB" na pierwszym miejscu wśród obcokrajowców uruchamiających firmy w Polsce znajdują się obywatele Ukrainy. Utworzyli oni 3,2 tys. firm, tyle samo co w 2024 r.

Drudzy na liście Białorusini otworzyli o prawie dwa tysiące mniej biznesów niż liderzy (1370).

Zmiana nastąpiła na trzeciej pozycji, na którą awansowali Chińczycy (610) z piątego miejsca w 2024 r.

Czwartą pozycję utrzymali obywatele Niemiec (514). Za nimi plasują się Turcy (486), Hindusi (299), Brytyjczycy (256), Czesi (199), Gruzini (191), Włosi (167).

Jakie branże wybierają obcokrajowcy zakładający firmy w Polsce?

Jakie branże są najbardziej atrakcyjne dla zagranicy? Numerem jeden gastronomia i restauracje. W tym sektorze założono 694 firmy.

Na drugim miejscu popularności znalazł się transport drogowy (484) a na trzecim roboty budowlane (480).

Na kolejnych miejscach mamy programowanie (380), doradztwo gospodarcze (308), agencje pracy tymczasowej (225), sprzedaż hurtowa (224) - wylicza "Puls Biznesu".