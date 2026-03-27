Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy obniżające ceny paliw - poinformował jego rzecznik prasowy, Rafał Leśkiewicz. Głowa państwa udaje się w piątek do USA na Konferencję Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC).

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas lotu do Dallas podpisał ustawy obniżające ceny paliw.



"Rząd zwlekał z ważnymi dla Polaków decyzjami ws obniżenia cen paliw parę tygodni. Prezydent Nawrocki podpisuje ustawy dobre dla obywateli, zwłaszcza te spóźnione, bez zbędnej zwłoki (nawet w samolocie), a wetuje te, które są złe, nieuczciwe albo pisane pod interes polityczny, a nie interes Polaków. Tak działa odpowiedzialna głowa państwa" - napisał krótko po ogłoszeniu decyzji szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker.

Sejm przyjął projekty ustaw wprowadzające maksymalne ceny detaliczne paliwa i obniżające akcyzę w piątek. Pierwszą regulację poparło 428 posłów, przeciwko było 12 posłów Konfederacji.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, a także ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, oraz projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Obniżka cen paliw. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy

Jeszcze w czwartek sejmowa komisja finansów poparła oba projekty; wcześniej tego samego dnia zostały one przyjęte na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu. Przed obradami Rady Ministrów premier Donald Tusk zapowiedział - poza obniżką akcyzy - także zmniejszenie stawki VAT na paliwa (z 23 proc. do 8 proc.).

Według szefa rządu pakiet CPN, czyli "Ceny Paliwa Niżej", ma przełożyć się na spadek cen na stacjach o około 1,2 zł na litrze paliwa względem obecnych poziomów.

W trakcie sejmowej debaty towarzyszącej pierwszemu czytaniu projektów ustaw szef resortu energii Miłosz Motyka przekonywał, że obecna sytuacja na rynku paliw to największy kryzys od ostatnich 50 lat. Ma on związek z gwałtownym spadkiem podaży surowca na świecie oraz silnym wzrostem cen ropy i paliw.

Motyka podkreślił, że ograniczenie podaży sięga ponad 20 mln baryłek dziennie, co przekłada się na globalny szok cenowy odczuwalny także w Europie, w tym w Polsce.

