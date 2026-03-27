Moskwa wściekła na byłego sojusznika. Powrót do narracji o Ukrainie

Maciej Olanicki

W Mołdawii coraz częstsze są oznaki odrodzenia ideologii  wrogich ludzkości - stwierdził podczas obchodów 82. wypędzenia niemieckich wojsk ambasador Rosji w Kiszyniowie Oleg Ozierow. Dyplomata w wystąpieniu użył argumentów, które Rosja od lat stosuje wobec Kijowa, by tłumaczyć pełnoskalową inwazję. - Rosja traktuje tego typu próby rewizjonizmu niezwykle poważnie - powiedział Ozierow.

Ambasador Rosji w Mołdawii oskarżył władze w Kiszyniowie o rehabilitację "ideologii wrogich ludzkości"
  • Ambasador Rosji w Mołdawii oskarżył władze w Kiszyniowie o rehabilitację nazistowskich zbrodni podczas obchodów 82. rocznicy wypędzenia wojsk niemieckich
  • Dyplomata zarzucił władzom Mołdawii oznaki odrodzenia ideologii wrogich ludzkości, w tym rzekomą budowę pomników rumuńskich okupantów i akty wandalizmu wobec miejsc pamięci
  • Rosja ostrzega Mołdawię przed karami za negowanie ludobójstwa narodu radzieckiego, powołując się na nowe prawo wprowadzające odpowiedzialność karną
  • Rosyjska narracja o zagrożeniu nazistowskimi sentymentami w Mołdawii jest powieleniem dezinformacji wykorzystywanej wcześniej wobec Ukrainy

W Kiszyniowie zakończyły się obchody 82. rocznicy wypędzenia niemieckich wojsk z terenów Mołdawii i Ukrainy. Udział w uroczystościach wziął ambasador Federacji Rosyjskiej w Mołdawii Oleg Ozierow, który oskarżył władze w Kiszyniowie o próby "rehabilitacji nazistowskich zbrodni".


- Na ziemi mołdawskiej, przesiąkniętej krwią żołnierzy Armii Radzieckiej, próby nazwania białego czarnym, wymazania prawdy o bohaterskich czynach radzieckiego żołnierza i rehabilitacji zbrodni nazistowskich katów muszą budzić oburzenie - powiedział dyplomata.

 

ZOBACZ: Media: Rosja dostarcza Iranowi broń. Jest odpowiedź Moskwy


- W republice coraz wyraźniejsze stają się niepokojące oznaki odrodzenia się ideologii wrogich ludzkości, o czym świadczy odsłonięcie pomników rumuńskich okupantów, a także wzrastająca liczba aktów wandalizmu wobec miejsc pamięci Wielkiej Wojny Ojczyźnianej - stwierdził Ozierow.

 

Ostatnie wybory prezydenckie w Mołdawii wygrała jesienią 2024 r. Maia Sandu z proeuropejskiej Partii Działania i Solidarności. Obrany przez Sandu kierunek integracji z Europą oznacza dla Rosji możliwość utraty kolejnej części strefy wpływów.

Rosja zaczyna mówić o Mołdawii tak, jak mówiła Ukrainie. "Niepokojące oznaki"

Ozierow podczas przemowy przypomniał, że 24 marca Federacja Rosyjska przyjęła prawo stanowiące o odpowiedzialności karnej za "negowanie ludobójstwa narodu radzieckiego i znieważanie pamięci jego ofiar". 

 

ZOBACZ: Rosja symulowała na Bałtyku atak rakietowy na okręty krajów NATO


Rosja traktuje takie próby rewizjonizmu niezwykle poważnie. Wszystkie przypadki profanacji prawdy historycznej są skrupulatnie dokumentowane i nie pozostaną bezkarne - zagroził ambasador. 


Narrację o zagrożeniu nazistowskimi sentymentami Kreml od wielu lat stosuje wobec Ukrainy. W rosyjskiej propagandzie argument o "nazistowskim reżimie" rządzącym Ukrainą od wielu lat jest podstawą do usprawiedliwiania napaści na Ukrainę.

Rehabilitacja "rumuńskich okupantów" w Mołdawii. O czym mówił ambasador Rosji?

Rosyjski ambasador, twierdząc, że w Mołdawii stawia się pomniki rumuńskim faszystom, powielił dezinformację już wcześniej szerzoną przez Kreml. W listopadzie zeszłego roku przeanalizował ją rumuński serwis factcheckingowy Veridica.

 

ZOBACZ: "Hańba" i "proces polityczny". Rosja grzmi po decyzji polskiego sądu


Jesienią zeszłego roku w miejscowości Slobozia Mare zrekonstruowano pomnik poświęcony czterem rumuńskim strażnikom granicznym, którzy polegli w 1941 r. W 1943 r. na miejscu ich śmierci postawiono pięciometrowy krzyż, który został później zniszczony przez Armię Czerwoną. 


"Budowa pomników lub utrzymywanie cmentarzy wojskowych dla rumuńskich żołnierzy nie ma nic wspólnego z gloryfikacją nazizmu. Stanowi to humanitarny i moralny obowiązek" - podał serwis.

 

WIDEO: Ambasador Iranu o Polsce: Tego oczekujemy, to minimum
Czytaj więcej
