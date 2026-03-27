W Kiszyniowie zakończyły się obchody 82. rocznicy wypędzenia niemieckich wojsk z terenów Mołdawii i Ukrainy. Udział w uroczystościach wziął ambasador Federacji Rosyjskiej w Mołdawii Oleg Ozierow, który oskarżył władze w Kiszyniowie o próby "rehabilitacji nazistowskich zbrodni".



- Na ziemi mołdawskiej, przesiąkniętej krwią żołnierzy Armii Radzieckiej, próby nazwania białego czarnym, wymazania prawdy o bohaterskich czynach radzieckiego żołnierza i rehabilitacji zbrodni nazistowskich katów muszą budzić oburzenie - powiedział dyplomata.

- W republice coraz wyraźniejsze stają się niepokojące oznaki odrodzenia się ideologii wrogich ludzkości, o czym świadczy odsłonięcie pomników rumuńskich okupantów, a także wzrastająca liczba aktów wandalizmu wobec miejsc pamięci Wielkiej Wojny Ojczyźnianej - stwierdził Ozierow.

Ostatnie wybory prezydenckie w Mołdawii wygrała jesienią 2024 r. Maia Sandu z proeuropejskiej Partii Działania i Solidarności. Obrany przez Sandu kierunek integracji z Europą oznacza dla Rosji możliwość utraty kolejnej części strefy wpływów.

Rosja zaczyna mówić o Mołdawii tak, jak mówiła Ukrainie. "Niepokojące oznaki"

Ozierow podczas przemowy przypomniał, że 24 marca Federacja Rosyjska przyjęła prawo stanowiące o odpowiedzialności karnej za "negowanie ludobójstwa narodu radzieckiego i znieważanie pamięci jego ofiar".

- Rosja traktuje takie próby rewizjonizmu niezwykle poważnie. Wszystkie przypadki profanacji prawdy historycznej są skrupulatnie dokumentowane i nie pozostaną bezkarne - zagroził ambasador.



Narrację o zagrożeniu nazistowskimi sentymentami Kreml od wielu lat stosuje wobec Ukrainy. W rosyjskiej propagandzie argument o "nazistowskim reżimie" rządzącym Ukrainą od wielu lat jest podstawą do usprawiedliwiania napaści na Ukrainę.

Rehabilitacja "rumuńskich okupantów" w Mołdawii. O czym mówił ambasador Rosji?

Rosyjski ambasador, twierdząc, że w Mołdawii stawia się pomniki rumuńskim faszystom, powielił dezinformację już wcześniej szerzoną przez Kreml. W listopadzie zeszłego roku przeanalizował ją rumuński serwis factcheckingowy Veridica.

Jesienią zeszłego roku w miejscowości Slobozia Mare zrekonstruowano pomnik poświęcony czterem rumuńskim strażnikom granicznym, którzy polegli w 1941 r. W 1943 r. na miejscu ich śmierci postawiono pięciometrowy krzyż, który został później zniszczony przez Armię Czerwoną.



"Budowa pomników lub utrzymywanie cmentarzy wojskowych dla rumuńskich żołnierzy nie ma nic wspólnego z gloryfikacją nazizmu. Stanowi to humanitarny i moralny obowiązek" - podał serwis.

