Informację o zawarciu porozumienia Wołodymyr Zełenski przekazał w piątek za pośrednictwem platformy Telegram. Jak opisał w wydanym oświadczeniu, przedstawiciele resortów obrony Ukrainy oraz Arabii Saudyjskiej podpisali umowę o współpracy obronnej, która "stanowi fundament pod przyszłe kontrakty, współpracę technologiczną i inwestycje".

Zdaniem Zełenskiego efekty porozumienia mogą być korzystne "dla obu stron". Zaznaczył on, że jego kraj jest gotowy "dzielić się wiedzą i systemami z Arabią Saudyjską oraz współpracować na rzecz wzmocnienia ochrony życia". Jak podkreślił, Saudyjczycy "mają to, czym interesują się" władze w Kijowie.

Wołodymyr Zełenski w Arabii Saudyjskiej. Podpisano ważne porozumienie

Polityk opisał, że kolejny rok z rzędu Ukraińcy zmagają się z "tymi samymi atakami balistycznymi i dronami, których irański reżim obecnie używa na Bliskiemu Wschodzie". W ten sposób ukraiński prezydent podkreślił, że zarówno Teheran, jak i Moskwa uderzają w swoich przeciwników bezzałogowcami typu Shahed.

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się liczne doniesienia, sugerujące, iż Rosja przekazuje Iranowi zarówno drony, jak i żywność oraz leki, tak aby wzmocnić jego potencjał w trwającej wojnie na Bliskim Wschodzie. Jak opisuje "Financial Times", transporty miały ruszyć na początku marca, a ich zakończenie przewiduje się na końca miesiąca.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie i w regionie Zatoki Perskiej miała być jednym z tematów poruszonych przez Zełenskiego w trakcie jego wizyty w Arabii Saudyjskiej. Ukraiński prezydent przybył do tego kraju w czwartek z niezapowiedzianą wizytą. Porozumienie w sprawie współpracy zostało podpisane przed jego spotkaniem z następcą saudyjskiego tronu, Mohammedem bin Salmanem.

