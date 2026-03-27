Grupę wnioskodawców oprócz Mulawy reprezentuje także poseł PiS Janusz Kowalski, który określił Paulinę Hennig-Kloskę mianem "skrajnie niekompetentnej".

"To historyczny ponadpolityczny wniosek o odwołanie ministra w polskim Sejmie RP" - napisał w mediach społecznościowych były wiceminister rolnictwa.

Wotum nieufności dla Hennig-Kloski. Posłowie złożyli wniosek

Poparcie dla kolejnego wniosku o odwołanie szefowej resortu klimatu i środowiska wyraził także wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.

"Złożyliśmy wniosek o odwołanie jednego z najgorszych ministrów. Jak widać wzajemna krytyka nie wyklucza normalnej współpracy na opozycji. Działamy!" - przekazał.

To potwierdzenie informacji, przekazanych wcześniej przez reportera Polsat News Pawła Balinowskiego. Według jego ustaleń, początkowo posłowie PiS nie chcieli pomagać Konfederacji w odwołaniu Pauliny Hennig-Kloski. Obu tym partiom nie wystarczy głosów, żeby usunąć ze stanowiska minister klimatu i środowiska. Teraz jednak mają widzieć szansę na przekonanie do tego pomysłu Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

"Podpisy ponad podziałami z dużą górką złożone! Debata powinna odbyć się na pierwszym po świętach posiedzeniu Sejmu. Liczymy na dotrzymanie słowa wszystkich, którzy i publicznie, i w rozmowach prywatnych obiecywali głosowanie ZA odwołaniem tej szkodzącej polskim interesom minister" - napisał poseł Krzysztof Mulawa.

Kolejny wniosek o odwołanie ministry. "Nie ustąpimy"

Sama Hennig-Kloska odbiera całą sprawę, jako walkę ugrupowań prawicowych z obecną polityką klimatyczną. - Wiadomym jest, że nie ustąpimy w tej wojnie ideologicznej. Jeżeli ktoś chce rezygnować z transformacji energetycznej, z budowy odnawialnych źródeł, w dobie, kiedy ropa i gaz drożeją, to nie z nami, nie z tym rządem - skomentowała w rozmowie z Polsat News.

To kolejny wniosek o odwołanie Hennig-Kloski. W maju 2024 został odrzucony przez Sejm. Przeciwko wotum nieufności głosowało 240 posłów, w tym politycy KO, Polski 2050, PSL, Lewicy. Odwołania minister chcieli posłowie PiS, Konfederacji i Kukiz'15.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska złożyli wtedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

