Dmitrij Miedwiediew, który znany jest z agresywnych wypowiedzi i gróźb wysyłanych w stronę Zachodu, tym razem w rozmowie dla rosyjskiej agencji RIA Novosti zwrócił uwagę na realia rządzące Bliskim Wschodem na przestrzeni dekad.

Według niego ostatnie 70-80 lat obfitowało w wojny, które tylko pogarszały sytuację w regionie. - Pokojowe rozwiązanie tego konfliktu nie jest jeszcze widoczne - powiedział o trwających aktualnie działaniach militarnych i dodał, że "prawdopodobnie, prędzej czy później, nastąpi jakiś rodzaj pojednania".

Bliski Wschód. Dmitrij Miedwiediew: Zemsta na Amerykanach nieunikniona

Wiceszef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa uważa, że izraelsko-amerykańskie uderzenia na Iran i przywództwo tego państwa spotkają się z jeszcze poważniejszą odpowiedzią niż do tej pory. - Po zamordowaniu najwyższego przywódcy, moim zdaniem - pokrywa się to z opinią analityków - zemsta na Amerykanach jest nieunikniona, co najpewniej zostanie przeprowadzone na całym świecie - uznał.

Jak tłumaczył, środowiska szyickie "niezależnie od rodzaju ruchu, postrzegają zamach na najwyższego przywódcę jako zabójstwo pierwszego duchownego, patriarchy". W ocenie byłego prezydenta Rosji Waszyngton ma też inny problem - ich partnerzy w Zatoce Perskiej mieli zrozumieć, że USA "bronią tylko siebie i Izraela".

To z kolei - jak przypuszcza współpracownik Władimira Putina - będzie niosło ze sobą daleko idące konsekwencje w dziedzinie odstraszania tych państw i wyeskalują w przyszłości niepokoje na Bliskim Wschodzie. - Jestem niemal pewien, że kraje Zatoki, przynajmniej niektóre z nich, stworzą teraz własną tarczę nuklearną. A to, oczywiście, będzie coraz bardziej obciążać sytuację - zapowiedział.

Iran. Operacja lądowa USA? "Konsekwencje będą śmiertelne"

Do pozyskania broni nuklearnej - zdaniem rosyjskiego polityka - będzie dążył także Teheran, co ma być konsekwencją działań rozpoczętych 28 lutego tego roku przez Izrael i Stany Zjednoczone. - Iran będzie kontynuował testy nuklearne w takiej czy innej formie. I dlatego prędzej czy później uzyska broń nuklearną - ocenił.

Były premier i były prezydent Rosji odpowiedział też na pytanie o ewentualną operację lądową USA przeciwko Iranowi. - Dla regionu, myślę, że konsekwencje będą śmiertelne. Dla wszystkich uczestników. Bo wejście w taką operację lądową z dużej odległości od Stanów Zjednoczonych grozi mniej więcej takimi samymi konsekwencjami jak to, co wydarzyło się w Wietnamie - mówił.

