Incydent na lotnisku w Filadelfii. Chronił Jill Biden, postrzelił się w nogę

Agent Secret Service przydzielony do byłej pierwszej damy USA Jill Biden postrzelił się przypadkowo w nogę na lotnisku w Filadelfii - podały tamtejsze media. Funkcjonariusz doznał obrażeń nie zagrażających życiu. Jill Biden nie znajdowała się w pobliżu incydentu.

Widok z lotu ptaka na międzynarodowe lotnisko w Filadelfii obok portretu Jill Biden.
Departament Policji w Filadelfii przekazał, że do incydentu doszło tuż przed godz. 8.45 czasu lokalnego (13.45 w Polsce). Z informacji mediów wynika, że agent oddał strzał nieumyślnie.

Świadek, na którego powołuje się stacja CBS, mówił, iż agent Secret Service próbował wrócić do jednego z samochodów i nagle jego broń wystrzeliła. Rzecznik Nate Herring zaznaczył, że agencja współpracuje z lokalnymi służbami, które udzieliły pomocy medycznej na miejscu.

 

Jak podano, funkcjonariusz doznał obrażeń nie zagrażających jego życiu, a obecnie przebywa w stanie stabilnym w szpitalu. Media podały, że była pierwsza dama USA Jill Biden nie przebywała wówczas w bliskiej odległości od wystrzału.

 

Rzecznik agencji oświadczył, że incydent będzie poddany śledztwu. Policja przekazała, że nie ma dodatkowych rannych, a incydent nie zakłócił pracy lotniska w Filadelfii.

 

Marcin Boniecki / wka / polsatnews.pl
