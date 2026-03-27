Agent Secret Service przydzielony do byłej pierwszej damy USA Jill Biden postrzelił się przypadkowo w nogę na międzynarodowym lotnisku w Filadelfii - podały amerykańskie media.

Departament Policji w Filadelfii przekazał, że do incydentu doszło tuż przed godz. 8.45 czasu lokalnego (13.45 w Polsce). Z informacji mediów wynika, że agent oddał strzał nieumyślnie.

Świadek, na którego powołuje się stacja CBS, mówił, iż agent Secret Service próbował wrócić do jednego z samochodów i nagle jego broń wystrzeliła. Rzecznik Nate Herring zaznaczył, że agencja współpracuje z lokalnymi służbami, które udzieliły pomocy medycznej na miejscu.

Jak podano, funkcjonariusz doznał obrażeń nie zagrażających jego życiu, a obecnie przebywa w stanie stabilnym w szpitalu. Media podały, że była pierwsza dama USA Jill Biden nie przebywała wówczas w bliskiej odległości od wystrzału.

Rzecznik agencji oświadczył, że incydent będzie poddany śledztwu. Policja przekazała, że nie ma dodatkowych rannych, a incydent nie zakłócił pracy lotniska w Filadelfii.

