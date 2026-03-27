Chwile grozy w pociągu. Mężczyzna zgłosił ładunek wybuchowy
Mężczyzna zaciągnął hamulec awaryjny w pociągu na linii Frankfurt-Warszawa, a następnie zgłosił informację o walizce z materiałami wybuchowymi. Pociąg zatrzymał się na stacji w Łowiczu, pasażerowie zostali ewakuowani, a pirotechnicy potwierdzili, że w walizce znajdowały się rzeczy osobiste. Policja zatrzymała w tej sprawie 22-letniego mężczyznę przebywającego na terenie powiatu kutnowskiego.
Chwile grozy na kolei. "Na wysokości m. Krzewie mężczyzna zaciągnął hamulec awaryjny w pociągu relacji Frankfurt-Warszawa, a następnie opuścił skład i zgłosił informację o pozostawionej walizce z ładunkiem wybuchowym" - poinformowała łódzka policja.
Zaciągnął hamulec i pozostawił informację o ładunku wybuchowym. Policja zatrzymała 22-latka
Jak czytamy w komunikacie służb opublikowanym na portalu X, pociąg zatrzymano na stacji w Łowiczu. Pasażerowie zostali ewakuowani, sprawdzono również bagaż. Pirotechnicy odkryli, że wewnątrz znajdowały się rzeczy osobiste jednego z pasażerów.
Sprawcą był 22-letni Polak, którego mundurowi zatrzymali na terenie powiatu kutnowskiego. Policja zaznaczyła, że na ten moment zdarzenie nie jest powiązane z aktem dywersji. Trwają dalsze czynności.
