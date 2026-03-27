Chwile grozy w pociągu. Mężczyzna zgłosił ładunek wybuchowy

Chwile grozy na kolei. "Na wysokości m. Krzewie mężczyzna zaciągnął hamulec awaryjny w pociągu relacji Frankfurt-Warszawa, a następnie opuścił skład i zgłosił informację o pozostawionej walizce z ładunkiem wybuchowym" - poinformowała łódzka policja.

Na wysokości m. Krzewie mężczyzna zaciągnął hamulec awaryjny w pociągu relacji Frankfurt–Warszawa, a następnie opuścił skład i zgłosił informację o pozostawionej walizce z ładunkiem wybuchowym.

— Łódzka Policja (@policja_lodzka) March 27, 2026

Zaciągnął hamulec i pozostawił informację o ładunku wybuchowym. Policja zatrzymała 22-latka

Jak czytamy w komunikacie służb opublikowanym na portalu X, pociąg zatrzymano na stacji w Łowiczu. Pasażerowie zostali ewakuowani, sprawdzono również bagaż. Pirotechnicy odkryli, że wewnątrz znajdowały się rzeczy osobiste jednego z pasażerów.

Sprawcą był 22-letni Polak, którego mundurowi zatrzymali na terenie powiatu kutnowskiego. Policja zaznaczyła, że na ten moment zdarzenie nie jest powiązane z aktem dywersji. Trwają dalsze czynności.

