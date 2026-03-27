Broń dla Ukrainy trafi gdzie indziej? Głos zabrał sekretarz stanu USA

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w piątek, że Stany Zjednoczone mogłyby przekierować na Bliski Wschód broń, którą kraje Zachodu kupują na rzecz Ukrainy, ale jak dotąd tego nie zrobiły. - To się jeszcze nie stało - powiedział, zapytany o medialne doniesienia. - Nic nie zostało jeszcze przekierowane, ale mogłoby - dodał, cytowany przez CNN.

- Powiem jasno: jeśli Stany Zjednoczone będą miały potrzebę militarną, czy to w celu uzupełnienia naszych zapasów, czy realizacji misji leżącej w interesie narodowym USA, zawsze będziemy stawiać siebie na pierwszym miejscu - podkreślał Rubio przed odlotem ze spotkania ministrów spraw zagranicznych G7 we Francji.

Media: Broń dla Ukrainy może trafić na Bliski Wschód. Marco Rubio komentuje

Jak nadmienił sekretarz stanu, "Rosja to wciąż potężny kraj z bronią nuklearną i ważne jest, aby mocarstwa atomowe utrzymywały pewien poziom zaangażowania na szczeblu rządowym, podobnie jak robimy to na szczeblu dyplomatycznym". - Nie sądzę, aby było to w jakiejkolwiek formie istotne ustępstwo - ocenił.

W czwartek "Washington Post" poinformował, że Pentagon rozważa przekierowanie broni dla Ukrainy na Bliski Wschód, ponieważ wojna przeciw Iranowi wyczerpuje zapasy części kluczowej amunicji amerykańskiego wojska.

Wśród broni, która mogłaby zostać przekierowana na Bliski Wschód, są pociski przechwytujące zamówione w ramach programu PURL, czyli mechanizmu NATO umożliwiającego sojusznikom finansowanie zakupu dla Ukrainy broni i amunicji z amerykańskich składów - podały trzy źródła.

Rzecznik Pentagonu zapewnił w oświadczeniu, że Departament Wojny "zadba o to, by siły USA oraz naszych sojuszników i partnerów miały to, czego potrzebują do walki i zwycięstwa". Odmówił jednak dalszych komentarzy.

