Dean Roy zaczął myśleć o starcie w wyborach jeszcze w zeszłym roku. Ostatecznie postanowił spełnić swoje marzenia, przez co w listopadzie Amerykanie faktycznie będą mieli okazję oddać na niego głos. Tym samym 14-latek będzie pierwszym kandydatem na gubernatora stanu Vermont mającym mniej niż 18 lat.

Jak zaznaczył nastolatek, nie oczekuje on wygranej. Ma jednak nadzieję na to, że wywoła refleksję wśród młodych i sprawi, że więcej przedstawicieli jego pokolenia stwierdzi, że także chce wprowadzać zmiany. "Wiem, że to brzmi szalenie, że 14-latek startuje na gubernatora, ale szczerze mówiąc, spójrzcie na ludzi, którzy teraz rządzą" - napisał Roy w poście na Instagramie. "Robią to od zawsze, a wciąż nic to nie daje" - dodał.

Jest najmłodszym kandydatem na gubernatora Vermont. 14-latek założył partię

Chłopiec podkreślił, że jeżeli jednak uda mu się wygrać wybory, to ma już pomysł na to, jak pogodzić szkołę z pełnoetatową pracą. Stwierdził, że rozważyłby załatwienie sobie zajęć w formie online, a zadaniami domowymi i wszelkimi zaległościami zajmowałby się wieczorem, poza godzinami sprawowania urzędu.

Chłopiec podkreślił, że nie utożsamia się z żadną z głównych partii politycznych i stworzył własne ugrupowanie: Freedom and Unity Party. W jego ocenie głównym problemem, jakim powinni zająć się politycy, jest mieszkalnictwo. Roy prowadzi swoje konta w mediach społecznościowych, na których publikuje treści o charakterze politycznym.

Obecny gubernator, republikanin Phil Scott, chwali zainteresowanie 14-latka polityką i służbą publiczną, ale zastanawia się, czy ktoś tak młody jest gotowy na odpowiedzialność związaną z zarządzaniem stanem. - Gubernator uważa, że ważne jest, aby nasza młodzież się angażowała - powiedziała rzeczniczka prasowa Amanda Wheeler. - Ale uważa również, że nastolatek może nie być najlepiej przygotowany do pełnienia tej roli, biorąc pod uwagę brak doświadczenia i perspektywy życiowej - dodała.

14-letni Dean Roy wystartuje na gubernatora. Prawo Vermont na to pozwala

Jak zaznacza agencja AP, prawo stanowe w Vermont nie wprowadza limitu wieku dla osób ubiegających się o ten urząd, przez co 14-letni chłopak faktycznie ma możliwość pełnoprawnego startu w wyborach na gubernatora. Zdaniem agencji "prawie wszystkie inne stany" wprowadziły minimalne wymagania wiekowe. Często wymaga się, aby kandydaci mieli mniej więcej 30 lat.

Wcześniej liberalne prawo obowiązywało także w Kansas, jednak po tym, jak sześciu nastolatków zdecydowało się na start w wyborach, ustawodawcy wprowadzili formalny wymóg, aby kandydaci na gubernatora mieli co najmniej 25 lat.

O opinię co do startu 14-latka w wyborach gubernatorskich w Vermont AP zapytało profesora prawa Petera Teachouta, w którego ocenie kandydat w wyborach na gubernatora powinien mieć nie mniej niż 18 lat. Mimo to, jak ocenił, nikt nie powinien się martwić startem nastolatka. - Mieszkańcy Vermont potrafią być trochę zrzędliwi i prowokujący, ale raczej go nie poprą - powiedział.

Bardziej optymistyczny co do startu 14-latka w wyborach jest jego były nauczyciel historii James Carpenter, który powiedział w rozmowie z AP, że to świetnie, iż chłopak "daje z siebie wszystko" i próbuje swoich sił. - To naprawdę pokazuje, jakim dzieckiem jest Dean. Jest bardzo zaangażowany w to, co robi - powiedział, wskazując, że nastolatek "łączy młodzieńczy optymizm z pragmatyzmem, co cechuje niewiele dzieci".

W 2018 roku o nominację Partii Demokratycznej na gubernatora ubiegał się uczeń ósmej klasy Ethan Sonneborn. Ostatecznie zajął on ostatnie miejsce w prawyborach, co zablokowało mu drogę do startu w głosowaniu powszechnym.

