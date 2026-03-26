Totalizator Sportowy Spółka z o.o. publikuje na swojej stronie regulaminy organizowanych przez siebie gier liczbowych. Niestety mało kto się z nimi zapoznaje, sądząc, że trafienie właściwych numerów wystarczy, aby przejść w jedną noc drogę od zwykłego Kowalskiego do milionera.

Tymczasem dokumenty te bardzo precyzyjnie określają, co należy zrobić, aby móc odebrać nagrodę. Łatwo wtedy o błąd.

Kruczki w regulaminie: lepiej na nie uważać

Na natychmiastową wypłatę nagrody mogą liczyć tylko osoby, które wygrały do 50 zł. Wystarczy udać się wówczas do oddziału Totalizatora Sportowego lub punktu sprzedaży losów i odebrać pieniądze, po okazaniu kuponu. W przypadku losów nabytych przez internet - rozliczenie również odbywa się drogą online.

Każda kwota powyżej 50 zł wymaga więcej działań. Przede wszystkim warto pamiętać, aby sprawdzić los w odpowiednim czasie.

O ile grający online są o zwycięstwie informowani, o tyle osoby preferujące tradycyjne metody zakupu - nie mogą liczyć na ten przywilej. To one są szczególnie narażone na nieodebranie nagrody w ustalonym regulaminem terminie.

"Wypłata wygranych odbywa się w okresie do 60 (sześćdziesięciu) dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania" - informuje § 25 pkt 7 Regulaminu Lotto.

Oznacza to, że wystarczą bardzo długie wakacje, czasowa niedyspozycja (spowodowana np. wypadkiem czy narodzinami dziecka), aby zapomnieć o kuponie i być może - na zawsze pożegnać się z dużą wygraną.

Ostatnio opisywaliśmy historię z Nowego Sącza, gdzie nikt nie zgłosił się po wygraną w wysokości 3 498 875,80 zł w Eurojackpot. Kupon został wypełniony przed losowaniem 25 lipca 2025 roku. Co prawda główną nagrodą podzielili się wówczas gracze z Niemiec i Finlandii, ale zwycięzcy z Nowego Sącza przypadło niemal 3,5 mln zł. .

Nagroda powyżej 2280 zł. Kupon trzeba mieć przy sobie

Aby odebrać nagrodę pieniężną powyżej kwoty 2280 zł, ewidencjonowanej przez Totalizator Sportowy należy, po okazaniu kuponu, podać:

dane osoby wygrywającej (imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w razie jego braku - adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)

wartość wypłaconej wygranej

datę wypłaty

Dane osobiste zwycięzców losowania są utrzymywane przez Totalizator Sportowy w tajemnicy.

Wygrane równe lub wyższe niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z jednego kuponu w Lotto wypłacane są wyłącznie przelewem na rachunek bankowy lub rachunki bankowe wskazane przez grającego, którego/których jest właścicielem.

Wygrane poniżej 2280 zł można odebrać w oddziałach Totalizatora Sportowego i wybranych punktach sprzedaży, w tym we wszystkich kolekturach.

Kolejną istotną sprawą jest jakość kuponu. Należy pamiętać, by go nie zgubić lub nie uszkodzić, bowiem organizator loterii nie dokonuje wypłat wygranych na podstawie kuponu, którego autentyczności nie można stwierdzić, lub też nieposiadającego pełnych informacji słownych i liczbowych określonych w regulaminie.

Wikipedia Commons Totalizator Sportowy publikuje regulaminy gier liczbowych, które określają zasady odbioru nagród

Prawo dla zwycięzców. Podatek do zapłacenia

Obowiązujące w Polsce przepisy nie są łaskawe dla zwycięzców. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy wygrywający musi zapłacić podatek:

"[...]Z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody"

Nie inaczej jest w przypadku gier Lotto. Warto jednak mieć na uwadze, że Totalizator Sportowy samodzielnie pobiera kwotę stanowiącą 10 proc. wygranej na cele podatkowe. Wygrany otrzymuje więc na wskazane konto bankowe już pomniejszoną sumę.

Zgodnie z prawem, podatek naliczany jest dopiero od kwoty 2280 zł.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl