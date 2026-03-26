Wraz z Zełenskim do Arabii Saudyjskiej udali się wysocy rangą urzędnicy z Kijowa. Z powodu wojen w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie wizyta była utrzymywana aż do dzisiaj w ścisłej tajemnicy.

"Przybyłem do Arabii Saudyjskiej. Zaplanowano ważne spotkania" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych, publikując nagranie wideo ze spotkania z urzędnikiem regionalnym w Dżuddzie.

Arrived in Saudi Arabia. Important meetings are scheduled. We appreciate the support and support those who are ready to work with us to ensure security. pic.twitter.com/5n6Qa72MID — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2026

"Doceniamy wsparcie i wspieramy tych, którzy są gotowi z nami współpracować w celu zapewnienia bezpieczeństwa" - dodał Zełenski.

Zełenski w Arabii Saudyjskiej. Tajemnicza umowa w tle

Oba kraje mają podpisać w czwartek umowę o "współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej" - poinformował w czwartek wysoki rangą urzędnik agencji AFP, prosząc o zachowanie anonimowości.

Kijów stara się wykorzystać swoje doświadczenie w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów, aby pomóc krajom Zatoki Perskiej, które są atakowane tymi samymi irańskimi dronami Shahed, którymi Rosja atakuje Ukrainę.

Zełenski poinformował, że ponad 200 ukraińskich ekspertów ds. zwalczania dronów zostało wysłanych do kilku krajów Bliskiego Wschodu, w tym do Arabii Saudyjskiej, odkąd ataki USA i Izraela na Iran wywołały odwetowe ataki dronów i rakiet z Teheranu.

Kijów reklamuje swój sprzęt do przechwytywania dronów

Kijów reklamuje swoją mieszankę tanich przechwytywaczy dronów, elektronicznych urządzeń zagłuszających i dział przeciwlotniczych do zestrzeliwania rosyjskich dronów jako skuteczne narzędzie obrony powietrznej.

Ukraina zaproponowała wymianę swoich przechwytywaczy na znacznie droższe pociski przeciwlotnicze, których kraje Zatoki Perskiej używają obecnie do zestrzeliwania irańskich dronów. Kijów argumentuje, że potrzebuje ich więcej, aby odeprzeć rosyjskie ataki rakietowe.

