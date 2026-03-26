Nie ma możliwości przyjęcia przez Sejm ustawy, która uzależniałaby wyjście Polski z Unii Europejskiej od przeprowadzenia referendum - poinformował wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski. Dodał, że w resorcie trwają prace nad ustawą o umowach międzynarodowych, która zakłada wprowadzenie nowej zasady ich wypowiadania.

Referendum ws. polexitu. Wiceszef MSZ: Nie ma możliwości

Podczas sesji pytań w sprawach bieżących w Sejmie posłanka Ewa Schaedler z Polski 2050 spytała obecnego na sali Bartoszewskiego m.in. o stanowisko rządu wobec projektu ustawy tej partii, nazywanego AntyPolexit, który zakłada, że decyzja o wyjściu Polski z Unii Europejskiej musiałaby być poprzedzona ogólnonarodowym referendum w tej sprawie. Posłanka przypomniała przy tym, że jej ugrupowanie złożyło projekt ponad rok temu.

- Co do zasady (resort spraw zagranicznych) przychylnie odnosi się do propozycji zmiany ustawy o umowach międzynarodowych autorstwa klubu Polska 2050, rozumiejąc intencje autorów projektu - odpowiedział Bartoszewski. Dodał jednak, że przy obecnych regulacjach prawnych wyjście Polski z UE możliwe jest poprzez wypowiedzenie Traktatu o UE i Traktatu o Funkcjonowaniu UE.

Przypomniał też, że do ich wypowiedzenia przez Sejm i Senat wystarcza zwykła większość głosów. Jak przytoczył - referendum ogólnokrajowe może zostać przeprowadzone "tylko w wyniku zarządzenia go przez Sejm albo na wniosek prezydenta za zgodą Senatu i nigdy nie jest obowiązkowe".

Referendum ws. wyjścia Polski z UE. "Sejm nie ma takiego prawa"

- Nie ma możliwości wprowadzenia przez ustawę obowiązku przeprowadzenia referendum, bo to jest prerogatywa konstytucyjna, a nie ustawowa, i Sejm nie ma takiego prawa - podkreślił Bartoszewski. Oświadczył również, że gdyby Polska chciała wprowadzić obowiązek przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, w przypadku decyzji o opuszczeniu przez Polskę Unii Europejskiej wymagałoby to również zmiany konstytucji, a nie tylko ustawy o umowach międzynarodowych.

- Dlatego wskazana przez panią poseł w pytaniu luka prawna, czyli brak obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego przy wyprowadzaniu Polski z Unii Europejskiej wymaga zmiany o charakterze konstytucyjnym (...). Zmiany o charakterze wyłącznie ustawowym mogą być kwestionowane i prawdopodobnie byłyby kwestionowane, w tym przez kierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego - ocenił wiceszef MSZ.

Przypomniał również, że w resorcie spraw zagranicznych niezależnie od inicjatywy Polski 2050 trwają prace nad nową ustawą o umowach międzynarodowych. - MSZ analizuje uwagi zgłoszone przez resorty podczas uzgodnień międzyresortowych - mówił polityk.

Wiceszef MSZ o wypowiadaniu umów międzynarodowych. "Projekt trafi pod obrady Sejmu"

Poinformował, że projekt przygotowany przez MSZ przewiduje wprowadzenie zasady, zgodnie z którą wypowiedzenie umów zawartych przez Polskę, również tych tworzących organizacje międzynarodowe, byłoby "lustrzanym" odbiciem ich zawarcia.

- To rozwiązanie nie jest sprzeczne z polską konstytucją - stwierdził Bartoszewski. Dodał, że podmioty uczestniczące w konsultacjach społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt. - Ten projekt w niedługim czasie trafi pod obrady Sejmu - poinformował.

Tak zwany AntyPolexit, czyli projekt nowelizacji ustawy o umowach międzynarodowych, przygotowany przez posłów Polski 2050, wpłynął do Sejmu na początku lutego 2025 r. Zakłada on, że do wystąpienia Polski z Unii Europejskiej potrzebne będzie przeprowadzenie dwóch referendów ogólnokrajowych.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w marcu 2025 r., od tamtej pory nie wyszedł z sejmowej komisji spraw zagranicznych, której przewodniczym jest poseł KO Paweł Kowal. Politycy Polski 2050 w ostatnim czasie kilkukrotnie krytykowali Kowala za to, że "mrozi" ich projekt w komisji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni