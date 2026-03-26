Zatrzymani przez CBA z dwóch warszawskich kancelarii notarialnych to dwie kobiety i mężczyzna. Za przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grożą im kary do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Notariusze zatrzymani przez CBA. "Przekroczyli swoje uprawnienia"

Przedstawione im zarzuty są związane z przyjmowanymi na konta kancelarii depozytami.

"Według ustaleń śledczych zatrzymani w ramach prowadzonych przez siebie kancelarii notarialnych, przekroczyli swoje uprawnienia poprzez przyjmowanie środków pieniężnych w postaci depozytów notarialnych. Przedmiotowe depozyty nie były związane z żadną czynnością notarialną. Działania miały na celu ukrycie środków przed wierzycielami" - przekazano w opublikowanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne komunikacie.

ZOBACZ: Immunitet Grzegorza Brauna. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego

"Środki były następnie w sposób nieuprawniony transferowane na osobiste rachunki bankowe notariuszy bądź innych nieuprawnionych osób w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla zatrzymanych oraz depozytariuszy. Łącznie w latach 2016 oraz 2019-2020 dokonane zostały przez zatrzymanych nieuprawione czynności notarialne na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych" - dodano.

Po przesłuchaniach prokurator zastosował w stosunku do nich poręczenia majątkowe w wysokości od 20 do 150 tys. zł oraz zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportu.

Śledztwo w sprawie grupy przestępczej. 18 osób z zarzutami

Zatrzymania były związane z jednym z wątków śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi oraz CBA. Do tej pory 18 podejrzanym zarzucono przestępstwa związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej i praniem pieniędzy w kwocie ponad 251 mln zł.

Ponadto podejrzani są oni o szereg przestępstw związanych z narażeniem na uszczuplenia podatkowe w wysokości blisko 13 mln zł oraz z oszustwami finansowymi, podrabianiem dokumentów i wyłudzaniem poświadczenia nieprawdy.

ZOBACZ: Poszukiwany "wor w zakonie" zatrzymany. Sukces polskich służb

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Kopania przekazał, że głównym celem działania grupy było pozyskanie w sposób nielegalny środków finansowych, nieruchomości i innych składników majątkowych z podmiotów zagrożonych upadłością. To obszerne postępowanie, które obejmuje łącznie kilkanaście wątków i składa się z ponad 300 tomów akt. W jego toku dokonano zabezpieczeń majątkowych w wysokości blisko 23 mln zł; tytułem środków zapobiegawczych przyjęto ponad 13 mln zł poręczenia.

W marcu Sejm uchwalił ustawę likwidującą 1 października Centralne Biuro Antykorupcyjne. Projekt ustawy stanowi, że całość dotychczasowych kompetencji CBA przejmie policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajowa Administracja Skarbowa.

