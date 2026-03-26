Trump nie zna prawdziwego obrazu wojny? Media: Urzędnicy pokazują mu krótkie wideo

Od początku wojny w Iranie, amerykańscy urzędnicy wojskowi każdego dnia pokazują Donaldowi Trumpowi około dwuminutowe nagranie wideo, na którym zmontowane są największe i najskuteczniejsze ataki na irańskie cele w ciągu ostatnich 48 godzin.

Trump ogląda serie wybuchów. Media: Może nie znać pełnego obrazu wojny

NBC News w swoich doniesieniach powołuje się na informacje uzyskane od wysokich rangą amerykańskich urzędników. Jeden z nich opisał je jako codzienne serie "wybuchających obiektów".

Portal zaznacza, że nie są to jedyne informacje przekazywane Trumpowi. Amerykański prezydent na bieżąco rozmawia z czołowymi doradcami wojskowymi i wywiadowczymi czy zagranicznymi przedstawicielami, zapoznaje się też z doniesieniami prasowymi.

Zdaniem anonimowych rozmówców, przekazywane podsumowania wideo budzą jednak obawy wśród niektórych jego współpracowników, że głowa państwa może nie znać prawdziwego obrazu wojny trwającej od końca lutego. Według źródeł, przekazywane Trumpowi nagrania mają potęgować w nim frustrację. Amerykański prezydent miał pytać współpracowników, dlaczego jego administracja nie może lepiej wpływać na opinię publiczną i dlaczego media nie podkreślają tego, co jest mu przedstawiane.

Biały Dom zaprzecza. "Fałszywe stwierdzenia"

Doniesieniom zaprzecza Biały Dom.

"To absolutnie fałszywe stwierdzenia. Mówią o nich osoby, które nie były obecne na tych spotkaniach" - przekazała w oświadczeniu rzecznik prasowa Karoline Leavitt.

"Każdy, kto był obecny podczas rozmów z prezydentem Trumpem wie, że aktywnie zabiega on o opinie wszystkich obecnych i oczekuje pełnej szczerości od wszystkich swoich doradców. (...) Media poświęcają więcej czasu na wykorzystywanie fałszywych, anonimowych źródeł do siania chaosu, niż na skupianie się na sukcesach i zwycięstwach naszej wspaniałej armii Stanów Zjednoczonych nad reżimem irańskim" - dodała.

Jak przekazuje NBC News, chociaż dyskusje na temat operacji wojskowych ograniczają się do wąskiego grona, Trump nadal szeroko zabiega o opinie i zachęca każdego uczestnika do szczerego wyrażania swoich opinii. Prezydent ma też często rozmawiać telefonicznie z szerokim gronem zewnętrznych doradców, regularnie słuchając ich opinii i poznając ich punkt widzenia.

