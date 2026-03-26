W Tatrach oraz na Babiej Górze w czwartek wzrosło zagrożenie lawinowe do drugiego, umiarkowanego stopnia. Powodem są intensywne opady śniegu oraz prognozowany silny wiatr, który może pogarszać stabilność pokrywy śnieżnej.

W Tatrach nastąpił gwałtowny nawrót zimy. Na Kasprowym Wierchu leży około 80 cm śniegu, a temperatura na szczycie spadła do minus 7 st. C. W Zakopanem spadło około 10 cm śniegu. W sieci zaczęły pojawiać się filmiki, na których widać spore opady białego puchu w stolicy Tatr.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło drugi stopień zagrożenia lawinowego, który obowiązuje już powyżej górnej granicy lasu. Również na Babiej Górze w Beskidach ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zdecydowali o podniesieniu stopnia zagrożenia lawinowego do drugiego.

Zima nie powiedziała ostatniego słowa. Śnieg w Tatrach

Zagrożenie ma charakter umiarkowany i dotyczy przede wszystkim miejsc odkładania przez wiatr świeżego śniegu w postaci tzw. desek śnieżnych. Nowa warstwa śniegu zalega na twardym podłożu i lokalnie jest z nim słabo związana. W partiach szczytowych Babiej Góry pokrywa śnieżna wynosi średnio 70-80 cm. Szlaki są w dużej mierze nieprzetarte, miejscami występują oblodzenia.

Lawinowa "dwójka" oznacza, że wyzwolenie lawiny jest możliwe głównie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach. Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne, jednak - jak podkreślają ratownicy - opady śniegu połączone z silnym wiatrem mogą w ciągu dnia znacząco pogorszyć sytuację. Szczególną uwagę należy zwrócić na nawiany śnieg w żlebach, formacjach wklęsłych oraz pod ścianami.

W Tatrach panują obecnie niekorzystne warunki turystyczne - w wyższych partiach występuje zamieć śnieżna, a widoczność jest znacznie ograniczona. Świeży śnieg zasypał szlaki, przez co ich przebieg jest niewidoczny, a niski pułap chmur zwiększa ryzyko pobłądzenia.

Ratownicy przypominają, że poruszanie się w wyższych partiach gór wymaga odpowiedniego przygotowania, doświadczenia oraz sprzętu zimowego, w tym raków, czekana, kasku i lawinowego ABC. W niższych partiach zalecane jest stosowanie raczków ze względu na oblodzenia. Prognozy na najbliższe dni przewidują dalsze opady śniegu w regionie

