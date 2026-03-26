Watykański sekretarz stanu ma nadzieję na wygaszenie kościelnego sporu o przedsoborową liturgię. Według hierarchy kluczem jest dialog, a nie konfrontacja. - Trzeba znaleźć rozwiązanie, które zaspokoi uzasadnione potrzeby. Wierzę, że jest to możliwe, bez zamieniania liturgii w pole bitwy - podkreślił kard. Pietro Parolin.

Słowa kardynała to komentarz do przesłania papieża Leona XIV, które trafiło do biskupów Francji z okazji ich sesji plenarnej. Wybór adresatów nie jest przypadkowy. To właśnie nad Sekwaną tzw. stara msza cieszy się wyjątkową popularnością.

Ceni ją co czwarty praktykujący katolik w tym kraju, a tradycyjne łacińskie liturgie przyciągają rzesze ludzi młodych. Mimo tak dużego zainteresowania, w ostatnich latach możliwości sprawowania mszy w rycie przedsoborowym zostały odgórnie i drastycznie ograniczone.

Papież Leon XIV o "bolesnej ranie" i wzajemnym zrozumieniu

Leon XIV, odnosząc się do dynamicznego rozwoju wspólnot przywiązanych do dawnych obrzędów nazwał obecną sytuację "bolesną raną". Papież wskazał jednak drogę do wyjścia z kryzysu, apelując o empatię wobec wiernych o innej wrażliwości.

- Aby ją uleczyć, z pewnością potrzebne jest nowe spojrzenie na siebie nawzajem, w większym zrozumieniu wrażliwości innych; spojrzenie, które pozwoli braciom, bogatym w swoją różnorodność, wzajemnie się przyjmować w miłości i jedności wiary. Niech Duch Święty podpowie wam konkretne rozwiązania, które pozwolą hojnie włączyć osoby szczerze przywiązane do Vetus Ordo, z poszanowaniem wytycznych Soboru Watykańskiego II w zakresie liturgii - mówił Leon XIV.

Kard. Parolin zapewnił, że troska Ojca Świętego o jedność Kościoła jest podzielana przez całą Kurię Rzymską. Powtórzył, że celem jest wypracowanie kompromisu, który uszanuje potrzeby wiernych bez wywoływania zbędnych napięć.

Współpracownik papieża zabrał głos w Bibliotece Apostolskiej podczas sympozjum poświęconego Alcide De Gasperiemu, powojennemu premierowi Włoch. Korzystając z okazji, kardynał nawiązał też do nadchodzącej Wielkanocy, kierując do świata dramatyczny apel o pokój. - Wielkanoc to święta pokoju, pokoju Zmartwychwstałego Pana, a zatem jest to szczególna okazja, aby ponowić to wezwanie i położyć kres temu szaleństwu, jakim jest wojna - podsumował sekretarz stanu.

