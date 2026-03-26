Spór wokół przedsoborowej liturgii. Watykan zabrał głos
Kardynał Pietro Parolin wyraził nadzieję na zażegnanie sporu o przedsoborową liturgię w Kościele. Podkreślił, że "kluczem jest dialog, a nie konfrontacja". Jego słowa nawiązują do przesłania papieża Leona XIV do biskupów Francji, gdzie obecna sytuacja nazwana została przez głowę stolicy Apostolskiej "bolesną raną".
Watykański sekretarz stanu ma nadzieję na wygaszenie kościelnego sporu o przedsoborową liturgię. Według hierarchy kluczem jest dialog, a nie konfrontacja. - Trzeba znaleźć rozwiązanie, które zaspokoi uzasadnione potrzeby. Wierzę, że jest to możliwe, bez zamieniania liturgii w pole bitwy - podkreślił kard. Pietro Parolin.
Słowa kardynała to komentarz do przesłania papieża Leona XIV, które trafiło do biskupów Francji z okazji ich sesji plenarnej. Wybór adresatów nie jest przypadkowy. To właśnie nad Sekwaną tzw. stara msza cieszy się wyjątkową popularnością.
Ceni ją co czwarty praktykujący katolik w tym kraju, a tradycyjne łacińskie liturgie przyciągają rzesze ludzi młodych. Mimo tak dużego zainteresowania, w ostatnich latach możliwości sprawowania mszy w rycie przedsoborowym zostały odgórnie i drastycznie ograniczone.
Papież Leon XIV o "bolesnej ranie" i wzajemnym zrozumieniu
Leon XIV, odnosząc się do dynamicznego rozwoju wspólnot przywiązanych do dawnych obrzędów nazwał obecną sytuację "bolesną raną". Papież wskazał jednak drogę do wyjścia z kryzysu, apelując o empatię wobec wiernych o innej wrażliwości.
- Aby ją uleczyć, z pewnością potrzebne jest nowe spojrzenie na siebie nawzajem, w większym zrozumieniu wrażliwości innych; spojrzenie, które pozwoli braciom, bogatym w swoją różnorodność, wzajemnie się przyjmować w miłości i jedności wiary. Niech Duch Święty podpowie wam konkretne rozwiązania, które pozwolą hojnie włączyć osoby szczerze przywiązane do Vetus Ordo, z poszanowaniem wytycznych Soboru Watykańskiego II w zakresie liturgii - mówił Leon XIV.
Kard. Parolin zapewnił, że troska Ojca Świętego o jedność Kościoła jest podzielana przez całą Kurię Rzymską. Powtórzył, że celem jest wypracowanie kompromisu, który uszanuje potrzeby wiernych bez wywoływania zbędnych napięć.
Współpracownik papieża zabrał głos w Bibliotece Apostolskiej podczas sympozjum poświęconego Alcide De Gasperiemu, powojennemu premierowi Włoch. Korzystając z okazji, kardynał nawiązał też do nadchodzącej Wielkanocy, kierując do świata dramatyczny apel o pokój. - Wielkanoc to święta pokoju, pokoju Zmartwychwstałego Pana, a zatem jest to szczególna okazja, aby ponowić to wezwanie i położyć kres temu szaleństwu, jakim jest wojna - podsumował sekretarz stanu.
