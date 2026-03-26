"Przypomnicie sobie o tym za kilka miesięcy". Trump zwrócił się do NATO
Prezydent USA Donald Trump ponownie skrytykował państwa NATO stwierdzając, że wojna przeciwko Iranowi stanowiła próbę. Zasugerował, że odmowa pomocy będzie miała swoje konsekwencje dla sojuszników. - Przypomnicie sobie o tym za kilka miesięcy, przypomnicie sobie moje słowa. Istnieje takie powiedzenie, świetne powiedzenie: "Nigdy nie zapominaj" - powiedział.
Podczas czwartkowego posiedzenia gabinetu Donalda Trumpa w Białym Domu prezydent kilkakrotnie zaatakował sojuszników z NATO, nazywając Sojusz "papierowym tygrysem" i twierdząc, że oblał on "próbę".
- Nie przyszli nam z pomocą. Teraz wszyscy chcą pomóc. Kiedy druga strona jest unicestwiona, mówią: "Chcielibyśmy wysłać okręty" – powiedział prezydent USA. - Kilku z nich wydało nawet oświadczenie, że chcą się zaangażować, kiedy wojna się skończy. Nie, trzeba było się zaangażować na początku wojny albo jeszcze zanim się zaczęła - kontynuował.
Trump przypomniał, że Wielka Brytania zaoferowała wysłanie lotniskowca, ale odrzucił tę propozycję. - Dziękuję bardzo. Nie fatygujcie się. Nie potrzebujemy tego. Nie potrzebujemy ich – zaznaczył.
Prezydent USA zasugerował również, że odmowa pomocy ze strony sojuszników będzie miała konsekwencje, choć nie sprecyzował jakie. - Przypomnicie sobie o tym za kilka miesięcy, przypomnicie sobie moje słowa – powiedział. - Istnieje takie powiedzenie, świetne powiedzenie: "Nigdy nie zapominaj" - dodał.
Sekretarz stanu Marco Rubio argumentował z kolei, że sojusznicy i inne kraje, które trochę narzekają" powinni być "wdzięczni" Trumpowi za odwagę stawienia czoła zagrożeniom z Iranu.
Wypowiedzi amerykańskiego prezydenta wpisują się w trwający od ponad tygodnia kryzys w relacjach transatlantyckich, zapoczątkowany odmową europejskich sojuszników wobec żądań Trumpa o wysłanie okrętów wojennych do cieśniny Ormuz w celu jej odblokowania. W ubiegłym przywódca USA zasugerował, że mógłby rozważyć wycofanie swojego kraju z NATO bez zgody Kongresu. Wywołało to ostrą reakcję kongresmenów obu partii, w tym republikanina Dona Bacona, który nazwał to twierdzenie "g....o prawdą".
