Podczas czwartkowego posiedzenia gabinetu Donalda Trumpa w Białym Domu prezydent kilkakrotnie zaatakował sojuszników z NATO, nazywając Sojusz "papierowym tygrysem" i twierdząc, że oblał on "próbę".

- Nie przyszli nam z pomocą. Teraz wszyscy chcą pomóc. Kiedy druga strona jest unicestwiona, mówią: "Chcielibyśmy wysłać okręty" – powiedział prezydent USA. - Kilku z nich wydało nawet oświadczenie, że chcą się zaangażować, kiedy wojna się skończy. Nie, trzeba było się zaangażować na początku wojny albo jeszcze zanim się zaczęła - kontynuował.

Trump do sojuszników z NATO: Przypomnicie sobie moje słowa

Trump przypomniał, że Wielka Brytania zaoferowała wysłanie lotniskowca, ale odrzucił tę propozycję. - Dziękuję bardzo. Nie fatygujcie się. Nie potrzebujemy tego. Nie potrzebujemy ich – zaznaczył.

Prezydent USA zasugerował również, że odmowa pomocy ze strony sojuszników będzie miała konsekwencje, choć nie sprecyzował jakie. - Przypomnicie sobie o tym za kilka miesięcy, przypomnicie sobie moje słowa – powiedział. - Istnieje takie powiedzenie, świetne powiedzenie: "Nigdy nie zapominaj" - dodał.

ZOBACZ: Nie tylko cieśnina Ormuz. Nowym newralgicznym punktem może być Brama Łez

Sekretarz stanu Marco Rubio argumentował z kolei, że sojusznicy i inne kraje, które trochę narzekają" powinni być "wdzięczni" Trumpowi za odwagę stawienia czoła zagrożeniom z Iranu.

Wypowiedzi amerykańskiego prezydenta wpisują się w trwający od ponad tygodnia kryzys w relacjach transatlantyckich, zapoczątkowany odmową europejskich sojuszników wobec żądań Trumpa o wysłanie okrętów wojennych do cieśniny Ormuz w celu jej odblokowania. W ubiegłym przywódca USA zasugerował, że mógłby rozważyć wycofanie swojego kraju z NATO bez zgody Kongresu. Wywołało to ostrą reakcję kongresmenów obu partii, w tym republikanina Dona Bacona, który nazwał to twierdzenie "g....o prawdą".

