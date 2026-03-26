Przypadek gruźlicy w krakowskim liceum. 100 osób pod nadzorem sanepidu

Przypadek wykrycia gruźlicy u jednego z uczniów potwierdziła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Tamtejszy sanepid otrzymał informację o zachorowaniu 16 marca od siostrzanej instytucji w Busku Zdroju (woj. świętokrzyskie), która odkryła ten przypadek.

Jako pierwsze o wykryciu gruźlicy w szkole średniej poinformowało Radio Kraków.

Licealista, u którego stwierdzono gruźlicę, trafił do szpitala w Otwocku - najbliższej placówki, która specjalizuje się w leczeniu tej choroby u dzieci i młodzieży. Jak donosi "Gazeta Krakowska", jest to jedyny przypadek stwierdzenia choroby w szkole. Gazeta dowiedziała się również, że uczeń mieszkał w szkolnej bursie w Krakowie.

Gruźlica w krakowskim liceum. Ponad 100 osób wytypowanych do badań

Sanepid przekazał, że zajęcia w placówce odbywają się normalnie, ale budynek objęto nadzorem epidemiologicznym.

Agnieszka Kozłowska-Szota z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie poinformowała, że wytypowano 104 osoby, które mogły mieć bezpośredni kontakt z chorym uczniem. Znajdują się one pod nadzorem i poinformowano je, że mają zgłosić się na badania.

- To uczniowie z klasy, do której uczęszczał chory, osoby, z którymi ćwiczył na WF-ie oraz przebywał na dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Wśród wytypowanych są także osoby z bursy, gdzie mieszkał uczeń, a także nauczyciele i wychowawca z bursy - przekazała "Gazecie Krakowskiej" Kozłowska-Szota.

Sanepid czeka obecnie na wyniki. Całą procedura może potrwać od jednego do dwóch miesięcy.

To kolejny przypadek gruźlicy wykryty w tym miesiącu w placówce oświatowej. W połowie marca pojedyncze zachorowanie odnotowano w jednej ze szkół w powiecie świnoujskim. Uczniowie i nauczyciele zostali objęci nadzorem epidemiologicznym, zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi.

Gruźlica w Polsce. Ponad 4 tys. przypadków w 2024 roku

Według danych opublikowanych przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, w 2024 roku zarejestrowano w Polsce 4236 przypadków zachorowania na gruźlicę. Większość stanowiła gruźlica płuc (96,6 proc. wszystkich zachorowań).

W mniejszym stopniu odnotowywano gruźlicze zapalenie opłucnej, gruźlicę obwodowych węzłów chłonnych, kości i stawów, skóry, układu moczowo-płciowego, układu nerwowego, otrzewnej i przewodu pokarmowego oraz gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Z kolei w 2023 roku odnotowano 4436 przypadków zachorowania na gruźlicę, z czego zmarły na nią 483 osoby. Najczęstszą metodą wykrywania tej w Polsce jest wykrywanie bierne, tzn. z powodu objawów u osób, które same zgłosiły się do placówki medycznej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni