Projekt o cenach paliw w Sejmie. Jest decyzja

Wcześniej posłowie niemal jednomyślnie wyrazili zgodę na procedowanie zmian w trybie pilnym, bez zachowania terminów określonych w regulaminie Sejmu. Skierowanie projektów do komisji poprzedziła debata, w której parlamentarzyści oceniali zaproponowane rozwiązania. W dyskusji głos zabrał m.in. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera.

- Spóźnienie całego rządu, z premierem Tuskiem na czele, kosztuje od blisko trzech tygodni Polaków ponad dwa miliardy złotych. (...) Złupiliście Polaków przez te dwa tygodnie, a po dwóch tygodniach mówienia "się nie da, nie ma potrzeby" stwierdziliście, że jest kryzys, że trzeba pomóc. Trzy tygodnie temu trzeba było zacząć - mówił były minister edukacji i nauki.

Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej - w odpowiedzi do słów Czarnka - stwierdził, że "90 proc. tych zarzutów, to zarzuty do Trumpa". - Więc wszystkie zarzuty, że jest wielki kryzys paliwowy na świecie, to wy kierujcie nie do rządu, ani tego, ani żadnego innego europejskiego, tylko kierujcie do Waszyngtonu i Tel Awiwu - dodał, zwracając się do polityków opozycji.

Podobne stanowisko wygłosił Mirosław Orliński z PSL, który mówił, że gwałtowne wzrosty cen to "skutek działań militarnych prowadzonych w regionie Bliskiego Wschodu oraz globalnego problemu z cenami paliw".

Ograniczenie cen paliw. Rządowe projekty trafiły do komisji

Wcześniej posłowie podjęli decyzję o przystąpieniu do pierwszego czytania projektów zmian w ustawach dotyczących cen paliw z pominięciem terminu określonego w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu. Zgodnie z tym przepisem "pierwsze czytanie może się odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od dnia doręczenia posłom druku projektu".

W przypadku nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, za odstąpieniem od tego wymogu opowiedziało się 396 posłów, przeciw było 14, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Z kolei za przystąpieniem do pierwszego czytania projektu ustawy o podatku akcyzowym bez zachowania regulaminowego terminu opowiedzieli się wszyscy obecni na sali parlamentarzyści - 410 osób. Marszałek Włodzimierz Czarzasty podziękował za wypracowany w tej kwestii konsensus.

- Chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować, wszystkim klubom na tej sali i wszystkim kołom za konsensus w tej sprawie, do której w tej chwili zasiadamy. Naprawdę dziękuję osobom za to, że możemy szybko procedować tę ustawę - mówił Czarzasty przed głosowaniami.

