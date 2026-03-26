"Diesel musiał zdrożeć o ponad 2 zł, a rolnicy musieli wykonać już znaczną część prac polowych, żeby rząd w ogóle zdecydował się zareagować na ceny paliw" - napisał szef Gabinetu Prezydenta.

"Działania spóźnione o tygodnie, a przedstawiony plan nadal rozwiązuje tylko część problemów drożyzny na stacjach. Gdyby rząd naprawdę miał plan, nie działałby dziś w pośpiechu i pod presją. Prezydent pilnie oczekuje na ustawę" - dodał Szefernaker.

Rząd obniża VAT i akcyzę. "Około 1,20 zł na litrze"

Z powodu rosnących cen paliw, spowodowanych trwającą wojną na Bliskim Wschodzie, na stacjach benzynowych znacznie wzrosły cen paliw.

- Wszyscy rozumieją, że jest to skutek bezpośredni działań militarnych prowadzonych w regionie Bliskiego Wschodu i związanego z tym globalnego kryzysu cen paliw. Polska nie miała wpływu na to, jak rozwija się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Nie zaczynaliśmy tej wojny, nie będziemy mieli też wpływu na zakończenie tej tej wojny - powiedział w czwartek Donald Tusk.

Premier zapowiedział obniżki podatku VAT i akcyzy na paliwo. Zgodnie z założeniami, rząd obniży VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. Obniżona zostanie też akcyza na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli akcyza na benzynę zostanie obniżona o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy.

- Jeszcze przed świętami wielkanocnymi wszyscy powinniśmy zobaczyć ceny obniżone, około 1,20 zł na litrze każdego z paliw. (...) Na okres stosowania obniżonych stawek podatkowych VAT i akcyzy wprowadzimy maksymalną cenę detaliczną na paliwa - zapewnił. Cena maksymalna ma być ustalana każdego dnia.

- Gdyby to zaczęło działać od dzisiaj, znaczy gdyby, ta ustawa była dzisiaj, no to dzisiaj ta cena byłaby ok. 1,20 zł niżej - podsumował premier i dodał, że jeśli koncerny paliwowe będą zarabiać zbyt dużo na sprzedaży paliw dzięki wysokim cenom ropy naftowej, rząd wprowadzi podatek od nadmiarowych zysków.

Kiedy obniżka cen paliw? Czarzasty o działaniach parlamentu

O harmonogramie prac Sejmu poinformował marszałek Włodzimierz Czarzasty.

- Chcę państwa poinformować, że w momencie kiedy wpłynie projekt, a będzie to ok. godz. 18:30, podjąłem decyzję o zwołaniu Konwentu Seniorów - powiedział Czarzasty.

Marszałek Sejmu zapowiedział rozszerzenie programu sejmowego posiedzenia o procedowanie dwóch ustaw - dotyczących akcyzy i VAT.

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że ustawy będą procedowane w czwartek od godz. 20:30 do godz. 22, następnie zostaną przesłane do Komisji Finansów Publicznych. W sprawie obniżek cen paliw ma zostać także zwołane posiedzenie Senatu. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała początek posiedzenia na piątek godz. 14.

- Chcemy tak przygotować, aby jutro ustawy zostały podpisane i przekazane na ręce pana prezydenta Nawrockiego - zadeklarował marszałek i stwierdził, że jeśli prezydent państwa poprze oba rozwiązania, zostaną one wdrożone "przed wyjazdem na święta".

