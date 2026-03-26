Poszukiwany "wor w zakonie" zatrzymany. Sukces polskich służb
"Wor w zakonie" został zatrzymany przez służby w jednym z warszawskich hoteli. W akcji wzięli udział kryminalni z Woli i funkcjonariusze ABW. Jak przekazała przedstawicielka wolskiej policji, 44-letni obywatel Ukrainy stanowił "potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa". Wcześniej skazywano go za popełnienie poważnych przestępstw.
Wspólnie działania operacyjne kryminalnych z Woli i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego 44-letniego obywatela Ukrainy - "wora w zakonie".
Warszawa. Służby zatrzymały "wora w zakonie". To obywatel Ukrainy
"Wor w zakonie" to tytuł nadawany najbardziej wpływowym przestępcom w strukturach mafii z obszaru byłego ZSRR.
"Choć nie zawsze można im przypisać konkretne przestępstwa popełnione w Polsce, ich obecność jest traktowana przez służby jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa" - wyjaśniła nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.
Policjanci ustalili, gdzie ukrywał się 44-latek. Dowiedzieli się także, że był osobą o wysokiej pozycji w strukturach postsowieckiej przestępczości zorganizowanej i wcześniej był skazany za poważne przestępstwa, w tym za zabójstwo, a jego działalność obejmowała funkcjonowanie w strukturach kryminalnych oraz udziale w konfliktach pomiędzy grupami przestępczymi.
Wobec mężczyzny została wydana decyzja o odmowie pobytu na terytorium państw członkowskich strefy Schengen. Został namierzony w jednym z hoteli na terenie Warszawy.
"Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy na Woli. Po wykonaniu z jego udziałem czynności, został przekazany funkcjonariuszom placówki Straży Granicznej w Warszawie" - przekazał Sulowska.
