Wspólnie działania operacyjne kryminalnych z Woli i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego 44-letniego obywatela Ukrainy - "wora w zakonie".

Warszawa. Służby zatrzymały "wora w zakonie". To obywatel Ukrainy

"Wor w zakonie" to tytuł nadawany najbardziej wpływowym przestępcom w strukturach mafii z obszaru byłego ZSRR.

"Choć nie zawsze można im przypisać konkretne przestępstwa popełnione w Polsce, ich obecność jest traktowana przez służby jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa" - wyjaśniła nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

ZOBACZ: Gangi ze Wschodu w Polsce rosną w siłę, są niezwykle brutalne. Minister komentuje

Policjanci ustalili, gdzie ukrywał się 44-latek. Dowiedzieli się także, że był osobą o wysokiej pozycji w strukturach postsowieckiej przestępczości zorganizowanej i wcześniej był skazany za poważne przestępstwa, w tym za zabójstwo, a jego działalność obejmowała funkcjonowanie w strukturach kryminalnych oraz udziale w konfliktach pomiędzy grupami przestępczymi.

"Wor w zakonie" zatrzymany. Sukces kryminalnych i ABW

Wobec mężczyzny została wydana decyzja o odmowie pobytu na terytorium państw członkowskich strefy Schengen. Został namierzony w jednym z hoteli na terenie Warszawy.

ZOBACZ: Wielka akcja służb. Zatrzymano 140 nielegalnych migrantów

"Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy na Woli. Po wykonaniu z jego udziałem czynności, został przekazany funkcjonariuszom placówki Straży Granicznej w Warszawie" - przekazał Sulowska.

