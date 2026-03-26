To może być najgorszy dzień w tym miesiącu. Dotąd marzec był pogodowo łaskawy: przeważnie świeciło słońce, a deszczu praktycznie nie było. W czwartek nastąpi prawdziwe załamanie: w wielu miejscach spadną ulewy, a na wyżej położonych terenach pojawią się prawdziwe śnieżyce. Lokalnie napada nawet 20 cm świeżego śniegu - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Koniec spokoju w pogodzie. Nadciągają ulewy

Od początku marca praktycznie nie padało. Dzięki wyżom w naszym kraju panowała bardzo spokojna i przeważnie pogodna aura. Sytuacja zaczęła się zmieniać w środę, wraz ze zbliżaniem się frontów atmosferycznych z zachodu. W czwartek zmiany w pogodzie zdecydowanie się pogłębią.

Cały dzień będzie pochmurny i nieprzyjemny. Przejaśnienia mogą wystąpić praktycznie tylko na zachodzie - nad resztą Polski przez cały dzień będą wisieć ciemne chmury, z których popada deszcz, a miejscami deszcz ze śniegiem.

Na najgorszą pogodę muszą się przygotować mieszkańcy rozległego obszaru rozciągającego się od Podlasia przez Mazowsze i Lubelszczyznę po Śląsk i Małopolskę. Tam popada najintensywniej - miejscami suma opadów sięgnie 10-16 litrów wody na metr kwadratowy.

WXCHARTS Najsilniejsze ulewy wystąpią na terenach podgórskich, a w górach zanotujemy śnieżyce

Prawdziwe ulewy spadną na południe Śląska i Małopolski. Miejscami synoptycy spodziewają się tam opadów sięgających 30-40 litrów wody na metr kwadratowy. Na nizinach największym problemem będzie deszcz, jednak na wyżej położonych terenach opady zmienią charakter i tam aura będzie prawdziwie zimowa.

Pogoda stawia na zimę. Im wyżej, tym więcej śniegu

W południowych powiatach Śląska i Małopolski z powodu prognozowanych intensywnych opadów śniegu cały czas obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Jak czytamy w komentarzu do ostrzeżenia na terenach położonych powyżej 700 metrów nad poziomem morza "prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej w ciągu całego czasu trwania ważności ostrzeżenia o 10 cm do 20 cm".

IMGW IMGW w czwartek ostrzega przed śnieżycami i ulewami na południu kraju

Oznacza to, że przez najbliższą dobę w górach może spaść nawet kilkadziesiąt centymetrów świeżego śniegu.

Nieco słabsze opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem zanotujemy również w Sudetach.

Jaki dzień, taka noc. Poprawy nie będzie

Pogoda na południu zdecydowanie będzie najgorsza, jednak w pozostałych rejonach kraju nie będzie dużo lepiej. W wielu miejscach przelotnie popada słaby deszcz, oprócz tego będzie dość chłodno.

Nad morzem nie w ciągu dnia nie będzie więcej niż 6 st. C. W centrum termometry pokażą około 9, a na południowym wschodzie maksymalnie 14 stopni. Najchłodniej w czwartek będzie na terenach podgórskich: od 2 do 5 st. C.

WXCHARTS Na południu i wschodzie panować będzie niekorzystna aura, będzie też odczuwalnie chłodniej

W górach silny wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. W Sudetach jego porywy osiągną 75 km/h, ale w nocy powieje jeszcze mocniej. W tym rejonie po zmroku możliwe będą porywy do 110 km/h.

Noc z czwartku na piątek również będzie pochmurna, zwłaszcza na południu i wschodzie. Deszcz nie przestanie padać na Podlasiu, Górnym i Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu oraz w Małopolsce. Znów najwięcej wody spadnie na południu Śląska i Małopolski: do 15 litrów na metr kwadratowy.

WXCHARTS W ciągu doby wysoko w górach może spaść kilkadziesiąt centymetrów świeżego śniegu - prognozuje IMGW

Cały czas popada również deszcz ze śniegiem i śnieg na wyżej położonych terenach Sudetów, Podhala, Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. Na szczytach Beskidów i Tatr może spaść od 8 do 15 cm świeżego śniegu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni