- Poprosił mnie, żebym wstał i go przytulił - opowiadał BBC Nathan Newby. Mężczyźnie udało się udaremnić zamach, którego chciał dokonać Mohammad Farooq w szpitalu St James' w Leeds 20 stycznia 2023 r. Za odwagę Newby otrzymał w środę od króla Karola III Medal Jerzego - drugie po Krzyżu Jerzego najważniejsze cywilne odznaczenie.

Planujący zamach bombowy Farooq był pracownikiem szpitala. Podczas rozprawy wyszło na jaw, że Farooq miał tego dnia pretensje do kolegów i chciał "zabić jak najwięcej pielęgniarek". W marcu 2025 r. mężczyzna został skazany na 37 lat więzienia za przygotowywanie zamachów terrorystycznych.

W dniu zdarzenia Newby był pacjentem szpitala z powodu infekcji klatki piersiowej. - Trafiłem tam, bo tak miało być - mówił mężczyzna. Wyszedł przed budynek, żeby zapalić i "zaczerpnąć świeżego powietrza". Wtedy zauważył Fraooqa stojącego przed oddziałem położniczym. Mężczyzna sprawiał wrażenie zdenerwowanego.

- Wyglądał dziwnie, więc podszedłem, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku i czy uda mi się go pocieszyć - relacjonował Newby. Jak dodał, Faroog co chwilę spoglądał na torbę, która znajdowała się obok niego. Newby poprosił, żeby ją otworzył. Wtedy zobaczył, że jest w niej bomba szybkowarowa z 10 kg materiałów wybuchowych.

- Pomyślałem, że nie mam już szans na ucieczkę, więc równie dobrze mogę zostać z tym facetem – powiedział Newby. W pobliżu nie było nikogo, komu mógłby wysłać sygnał, że mężczyzna jest niebezpieczny. Postanowił porozmawiać z niedoszłym zamachowcem. Opowiadał mu o swoich problemach, próbując poprawić mu samopoczucie.

W pewnym momencie Farooq poprosił Newby'ego, żeby go przytulił. Pacjent zgodził się, a wtedy uzbrojony mężczyzna powiedział: "Chcę, żebyś zadzwonił na policję, zanim zmienię zdanie". Niedługo po powiadomieniu służb na miejscu zjawili się funkcjonariusze i aresztowali Farooqa.

- Kiedy wróciłem do swojego pokoju w szpitalu i położyłem się na łóżku, wtedy wszystko do mnie dotarło. To było szaleństwo. Gdybym nie leżał w szpitalu, gdybym nie dostał tej infekcji klatki piersiowej i nie został przewieziony do szpitala, byłbym w domu, on by to zrobił, a ja widziałbym to w wiadomościach – wspominał Newby.

Źródło: BBC

