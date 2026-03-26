Opozycyjna TISZA zwiększyła przewagę nad partią Fidesz premiera Węgier Viktora Orbana - wynika z sondażu firmy Median. W najnowszym badaniu ugrupowanie Petera Magyara wyprzedza partię szefa rządu o 23 punkty procentowe wśród zdecydowanych wyborców.

Wybory na Węgrzech. TISZA prowadzi w sondażu

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Sondaż, opublikowany w środę przez portal tygodnika "HVG" wykazał, że TISZA zyskuje na popularności, podczas gdy poparcie dla Fideszu pozostaje niezmienne.

Ugrupowanie Magyara powiększyło przewagę do 23 punktów procentowych wśród zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 20-punktową przewagą w sondażu z lutego.

ZOBACZ: "Marsz Pokoju" na Węgrzech. Viktor Orban mobilizuje rodaków przed wyborami

TISZA uzyskała poparcie 58 proc. zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 55 proc. miesiąc wcześniej, podczas gdy Fidesz poparło 35 proc. zdecydowanych wyborców, tyle samo co w poprzednim miesiącu - podał Median.

Czy Orban wygra wybory na Węgrzech? Przewaga TISZY w sondażu

Biorąc pod uwagę ogół społeczeństwa, najważniejsza partia węgierskiej opozycji uzyskała poparcie na poziomie 46 proc., a Fidesz - 30 proc. Sondaż przeprowadzono w dniach od 17 do 20 marca.

ZOBACZ: Ostatnia prosta przed wyborami na Węgrzech. Viktor Orban straci władzę?

Median stwierdził też, że 89 proc. respondentów zadeklarowało udział w wyborach. W 2022 roku frekwencja wyborcza wyniosła 70 proc. - Możliwe, że zobaczymy rekordowo wysoką frekwencję – powiedział Endre Hann, dyrektor Median, w podkaście "HVG".

Skrajnie prawicowa partia Mi Hazank uzyskała poparcie 4 proc. zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 6 proc. w lutym. Próg wyborczy dla partii wynosi 5 proc.

