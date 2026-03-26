Nowy ruch Chin na Bliskim Wschodzie. Wzywają do natychmiastowych działań

- Chiny są głęboko zaniepokojone ciągłą eskalacją i skutkami ubocznymi, które zadały cios regionalnemu i międzynarodowemu pokojowi i stabilności. Wzywamy odpowiednie strony do natychmiastowego zakończenia działań wojennych i jak najszybszego powrotu na ścieżkę pokoju i dialogu - powiedział rzecznik chińskiego MSZ w rozmowie z agencją AFP opublikowanej na stronie resortu.

Rzecznik potwierdził, że we wtorek doszło do rozmowy telefonicznej ministra spraw zagranicznych Chin Wanga Yi z szefem dyplomacji irańskiej Abbasem Aragczim.



- Minister spraw zagranicznych Wang Yi podkreślił, że Chiny stoją na stanowisku, że wszystkie regionalne problemy powinny być rozwiązywane poprzez dialog i negocjacje, a nie siłą - przekazał Lin Jian.

Rzecznik MSZ Chin zapewnił w rozmowie z agencją, że jest w pełni zaangażowany w zaaranżowanie rozmów pokojowych pomiędzy USA i Iranem.



- Od wybuchu konfliktu Chiny niestrudzenie działają na rzecz pokoju. Nasze dyplomatyczne wysiłki mediacyjne nie ustaną, dopóki konflikt będzie trwał - zapewnił polityk.

Pekin nie odniósł się jednak do kwestii tego, czy rozmowy pokojowe są prowadzone. Donald Trump w rozmowach z mediami wielokrotnie zapewniał, że prowadzone są "głębokie i szczegółowe" negocjacje z Iranem, które mają przynieść zakończenie działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Iran konsekwentnie temu zaprzecza.

Negocjacje pokojowe USA-Iran. Teheran przedstawił żądania

W środę irańska stacja PressTV przekazała, powołując się na źródła w aparacie bezpieczeństwa, że Iran odrzucił amerykański plan zakończenia wojny. Według nieoficjalnych doniesień w odpowiedzi Teheran przedstawił własną pięciopunktową propozycję, co sugeruje, że rozmowy amerykańsko-irańskie jednak trwają.

Według stacji Iran oprócz całkowitego zaprzestania ataków domaga się m.in. odszkodowań oraz reparacji wojennych oraz uznania suwerennego prawa Iranu do kontroli nad Cieśniną Ormuz.

