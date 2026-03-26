Średnie ceny oleju napędowego sięgnęły we wtorek 9 zł. Diesla wybierają firmy transportowe, przez co zwłaszcza wzrosty cen ON mogą przełożyć się na ceny w sklepach. Minister Andrzej Domański zapowiedział, że w rząd rozważa wprowadzenie dwóch rozwiązań.

ZOBACZ: Kluczowa decyzja o cenach paliw przed rządem. Minister kreśli czasowy horyzont

- Obniżenie VAT na paliwa to jedno z rozwiązań, które w tej chwili bardzo szczegółowo analizujemy. Myślę, że jest to rozwiązanie prawdopodobne - powiedział w minister finansów i gospodarki Andrzej radiowej Trójce.

- Na pewno dla nas jest bardzo istotne, aby obniżenie VAT znalazło przełożenie w niższej cenie benzyny dla kierowców, a nie zostało - mówiąc trochę kolokwialnie - skonsumowane przez dostawców, dystrybutorów czy stacje benzynowe - podkreślił Andrzej Domański.

Obniżenie VAT na paliwa "prawdopodobne". Rząd analizuje możliwe warianty

Oprócz obniżenia VAT-u na paliwa rząd "nie wyklucza" także objęcie koncernów paliwowych podatkiem od nadmiarowych zysków, choć w tej chwili nie trwają żadne prace nad projektem w tej sprawie.

ZOBACZ: Dwucyfrowa cena diesla? Analityk dopuszcza najgorszy scenariusz

- Nie wykluczamy wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków, wynikających z tego, że marże, na przykład rafineryjne, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, są na bardzo wysokim poziomie, co jest bezpośrednio pochodną wysokiej ceny ropy - powiedział Domański, przypominając o obniżeniu marż przez Orlen.

Minister uspokaja w sprawie rezerw i dostaw. "Ustawowe zapasy"

Polityk zapewnił, że dostawy ropy i gazu do Polski nie są zagrożone, a państwowe rezerwy wystarczą na 90 dni, co stanowi wypełnienie wymogów ustawowych.

ZOBACZ: Polacy płacą więcej u sąsiada, błyskawiczna reakcja KE. "Sprzeczne z prawem"

- Mamy ustawowe zapasy zarówno ropy, gazu, jak i paliw gotowych i w tej chwili nie ma potrzeby, żeby z nich korzystać. Mamy zdywersyfikowane źródła dostaw, zarówno ropy, jak i gazu - powiedział minister..

- Co bardzo ważne, mamy też rozbudowaną infrastrukturę, która daje nam możliwość importowania ropy i gazu z różnych miejsc na świecie - podkreślił Domański.

