Niższy VAT na benzynę. Rząd obawia się, że obniżki "skonsumują" dostawcy

Polska

Rząd prawdopodobnie obniży VAT na paliwa - zapowiedział minister finansów Andrzej Domański w radiowej Trójce. Rada ministrów chce przy tym uniknąć sytuacji, kiedy w obliczu wzrostu cen paliw obniżkę "skonsumowaliby" dystrybutorzy czy stacje benzynowe. Domański nie wykluczył także objęcia koncernów paliwowych nowym podatkiem.

Dystrybutory paliwa obok polityka przemawiającego do mikrofonu, ilustrujące problem wzrostu cen paliw.
PAP/Marcin Gadomski, Marcin Bielecki
Andrzej Domański potwierdził, żę rząd rozważa obniżenie VAT na paliwa

Średnie ceny oleju napędowego sięgnęły we wtorek 9 zł. Diesla wybierają firmy transportowe, przez co zwłaszcza wzrosty cen ON mogą przełożyć się na ceny w sklepach. Minister Andrzej Domański zapowiedział, że w rząd rozważa wprowadzenie dwóch rozwiązań.

 

ZOBACZ: Kluczowa decyzja o cenach paliw przed rządem. Minister kreśli czasowy horyzont

 

Obniżenie VAT na paliwa to jedno z rozwiązań, które w tej chwili bardzo szczegółowo analizujemy. Myślę, że jest to rozwiązanie prawdopodobne - powiedział w minister finansów i gospodarki Andrzej radiowej Trójce.

 

- Na pewno dla nas jest bardzo istotne, aby obniżenie VAT znalazło przełożenie w niższej cenie benzyny dla kierowców, a nie zostało - mówiąc trochę kolokwialnie - skonsumowane przez dostawców, dystrybutorów czy stacje benzynowe  - podkreślił Andrzej Domański.

Obniżenie VAT na paliwa "prawdopodobne". Rząd analizuje możliwe warianty

Oprócz obniżenia VAT-u na paliwa rząd "nie wyklucza" także objęcie koncernów paliwowych podatkiem od nadmiarowych zysków, choć w tej chwili nie trwają żadne prace nad projektem w tej sprawie. 

 

ZOBACZ: Dwucyfrowa cena diesla? Analityk dopuszcza najgorszy scenariusz

 

- Nie wykluczamy wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków, wynikających z tego, że marże, na przykład rafineryjne, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, są na bardzo wysokim poziomie, co jest bezpośrednio pochodną wysokiej ceny ropy - powiedział Domański, przypominając o obniżeniu marż przez Orlen.

Minister uspokaja w sprawie rezerw i dostaw. "Ustawowe zapasy"

Polityk zapewnił, że dostawy ropy i gazu do Polski nie są zagrożone, a państwowe rezerwy wystarczą na 90 dni, co stanowi wypełnienie wymogów ustawowych. 

 

ZOBACZ: Polacy płacą więcej u sąsiada, błyskawiczna reakcja KE. "Sprzeczne z prawem"

 

- Mamy ustawowe zapasy zarówno ropy, gazu, jak i paliw gotowych i w tej chwili nie ma potrzeby, żeby z nich korzystać. Mamy zdywersyfikowane źródła dostaw, zarówno ropy, jak i gazu - powiedział minister..

 

- Co bardzo ważne, mamy też rozbudowaną infrastrukturę, która daje nam możliwość importowania ropy i gazu z różnych miejsc na świecie - podkreślił Domański.

 

WIDEO: Ruch prezydenta ws. ETC. Doradca "uchyla rąbka tajemnicy"


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 