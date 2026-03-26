- Jesteśmy w pełni gotowi militarnie, uwzględniając wszystkie opcje. Jeśli chodzi o inne szczegóły związane z ustaleniem godziny "zero", pozostawiamy je dowództwu, a my monitorujemy i śledzimy rozwój sytuacji - powiedział jeden z liderów Huti agencji Reutera.



Finansowany przez Iran szyicki ruch uznawany przez Stany Zjednoczone, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie za organizację terrorystyczną.

ZOBACZ: Nowy ruch Chin na Bliskim Wschodzie. Wzywają do natychmiastowych działań

Huti czekają na wezwanie Iranu. "Jesteśmy w pełni gotowi militarnie"

Według jednego z przywódców, który ze względu na zagrożenie izraelskimi atakami chce zachować anonimowość, dotychczasowych brak zaangażowania Huti w wojnę wynika wyłącznie z tego, że Teheran dostateczne dobrze radzi sobie sam.

ZOBACZ: Donald ostro skrytykował NATO i Iran. "Błagają nas o zawarcie umowy"



"Do tej pory Iran radzi sobie dobrze i każdego dnia pokonuje wroga, a bitwa idzie w jego kierunku. Jeśli wydarzy się coś sprzecznego z tym, będziemy mogli to ocenić" - powiedział jeden z przywódców ruch.

Huti mają doświadczenie w blokowaniu handlu morskiego i atakowali statki m.in. podczas kulminacji izraelskich bombardowań Strefy Gazy, co według agencji stwarza ryzyko "otwarcia nowego frontu" na Morzu Czerwonym.

ZOBACZ: Kolejny cios Izraela. Dowódca marynarki wojennej Iranu zginął w ataku



"Huti czekają na dogodny moment, by włączyć się do konfliktu, we współpracy z Iranem i wywrzeć maksymalną presję. Skuteczne zamknięcie cieśniny Ormuz dla eksportu węglowodorów z Zatoki Perskiej i przejście na silne uzależnienie od Morza Czerwonego może stworzyć taką okazję" - podał Reuters.

Nie tylko cieśnina Ormuz. Nowy newralgiczny punkt to Bab al-Mandab

Jeśli Huti zostaną wezwani przez Iran do walki, do kryzysu w cieśninie Ormuz dojdzie kolejny, tym razem dotyczący Cieśniny Bab al-Mandab, nazywanej Bramą Łez.



Bab al-Mandab to kolejne po Ormuz wąskie gardło w światowym handlu ropą naftową dzielące Zatokę Adeńską od Morza Czerwonego. Wybrzeża cieśniny należą do Dzibuti, Erytrei i Jemenu, z którego operują Huti.

