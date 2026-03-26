Nie tylko cieśnina Ormuz. Nowym newralgicznym punktem może być Brama Łez
Jemeński ruch Huti jest gotowy, by dołączyć do wojny w Iranie - podała agencja Reutera. Według jednego z liderów organizacja może otworzyć nowy front w konflikcie i przejąć kontrolę nad cieśniną Bab al-Mandab, nazywaną Bramą Łez - kolejnym po Ormuz przesmyku o strategicznym dla handlu ropą znaczeniu.
- Jesteśmy w pełni gotowi militarnie, uwzględniając wszystkie opcje. Jeśli chodzi o inne szczegóły związane z ustaleniem godziny "zero", pozostawiamy je dowództwu, a my monitorujemy i śledzimy rozwój sytuacji - powiedział jeden z liderów Huti agencji Reutera.
Finansowany przez Iran szyicki ruch uznawany przez Stany Zjednoczone, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie za organizację terrorystyczną.
Huti czekają na wezwanie Iranu. "Jesteśmy w pełni gotowi militarnie"
Według jednego z przywódców, który ze względu na zagrożenie izraelskimi atakami chce zachować anonimowość, dotychczasowych brak zaangażowania Huti w wojnę wynika wyłącznie z tego, że Teheran dostateczne dobrze radzi sobie sam.
"Do tej pory Iran radzi sobie dobrze i każdego dnia pokonuje wroga, a bitwa idzie w jego kierunku. Jeśli wydarzy się coś sprzecznego z tym, będziemy mogli to ocenić" - powiedział jeden z przywódców ruch.
Huti mają doświadczenie w blokowaniu handlu morskiego i atakowali statki m.in. podczas kulminacji izraelskich bombardowań Strefy Gazy, co według agencji stwarza ryzyko "otwarcia nowego frontu" na Morzu Czerwonym.
"Huti czekają na dogodny moment, by włączyć się do konfliktu, we współpracy z Iranem i wywrzeć maksymalną presję. Skuteczne zamknięcie cieśniny Ormuz dla eksportu węglowodorów z Zatoki Perskiej i przejście na silne uzależnienie od Morza Czerwonego może stworzyć taką okazję" - podał Reuters.
Nie tylko cieśnina Ormuz. Nowy newralgiczny punkt to Bab al-Mandab
Jeśli Huti zostaną wezwani przez Iran do walki, do kryzysu w cieśninie Ormuz dojdzie kolejny, tym razem dotyczący Cieśniny Bab al-Mandab, nazywanej Bramą Łez.
Bab al-Mandab to kolejne po Ormuz wąskie gardło w światowym handlu ropą naftową dzielące Zatokę Adeńską od Morza Czerwonego. Wybrzeża cieśniny należą do Dzibuti, Erytrei i Jemenu, z którego operują Huti.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej