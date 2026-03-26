"Jestem głęboko przekonany, że musimy kontynuować dialog w prawdzie i miłości, ponieważ tylko w prawdzie i miłości możemy wspólnie poznać łaskę, miłosierdzie i pokój Boga, a tym samym ofiarować te cenne dary światu" – napisał papież do abp Mullally. Wskazując na odpowiedzialność, z jaką wiąże się przewodzenie diecezji Canterbury i Wspólnocie Anglikańskiej, zapewnił o modlitwie, aby nowa arcybiskup była prowadzona "przez Ducha Świętego w służbie Waszym wspólnotom".

List papieża do anglikańskiej arcybiskup. Liturgia w rocznicę historycznego spotkania

Jak przekazał Watykan, przesłanie do damy Sarah Mullally z okazji objęcia przez nią urzędu arcybiskupa Canterbury i prymasa Kościoła anglikańskiego zostało odczytane w czwartek podczas liturgii, w której uczestniczył wysłannik papieża kardynał Kurt Koch, prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Liturgia odbyła się w 60. rocznicę historycznego spotkania papieża Pawła VI i arcybiskupa Canterbury Michaela Ramseya, które miało miejsce w Rzymie 24 marca 1966 roku. Z tej okazji używany jest ten sam klęcznik, co podczas spotkania Jana Pawła II z arcybiskupem Robertem Runcie w 1982 roku.

W środowej uroczystości objęcia urzędu przez Mullally uczestniczyli następca brytyjskiego tronu z żoną, premier oraz przywódcy religijni. Wygłaszając w środę pierwsze kazanie w roli arcybiskupa - zwierzchnika Kościoła Anglii i Wspólnoty Anglikańskiej - Mullally modliła się o "nadejście pokoju" do ogarniętych wojną części świata, od Bliskiego Wschodu i Ukrainy po Sudan i Mjanmę - przekazała agencja Reutera.

Leon XIV przypomniał słowa papieża Franciszka z 2024 roku: Byłoby skandalem, gdybyśmy z powodu naszych podziałów nie wypełniali naszego wspólnego powołania do ukazywania Chrystusa.

"Droga Siostro, chętnie przyjmuję te słowa jako własne, ponieważ to właśnie poprzez świadectwo pojednanej, braterskiej i zjednoczonej wspólnoty chrześcijańskiej głoszenie Ewangelii będzie brzmiało najpełniej" - podkreślił Leon XIV.

Sarah Mullally na czele Kościoła anglikańskiego. "Sygnalizuje ogromną zmianę"

- Rozpoczynając dziś posługę jako arcybiskup Canterbury, ponownie mówię Bogu: Oto jestem – powiedziała. Przypomniała o dawnych zaniedbaniach Kościoła w zakresie ochrony. Jak wskazuje PAP, jej poprzednik, Justin Welby złożył rezygnację z funkcji Arcybiskupa Canterbury w związku z ustaleniami raportu, z których wynikało, że nie zapewnił należytego dochodzenia w sprawie skandalu pedofilskiego w Kościele.

Niezależne dochodzenie w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci przed kilku laty wykazało, iż Kościół Anglii był "miejscem, w którym sprawcy mogli się ukryć". Arcybiskup Mullally podkreśliła potrzebę "pozostania wiernym prawdzie, współczuciu, sprawiedliwości i działaniu".

Przed ceremonią biskup Philip Mounstephen, który miał ją pobłogosławić podczas jej inauguracji powiedział Reutersowi, że objęcie przez kobietę "starego urzędu, starszego niż Korona" było wydarzeniem historycznym. - Sygnalizuje to ogromną zmianę, jaka zaszła w życiu Kościoła – stwierdził Mounstephen.

Kobiety mogą zostawać kapłanami Kościoła anglikańskiego od 32. roku życia.

Podczas nabożeństwa w katedrze rozbrzmiewały modlitwy i czytania w wielu językach, w tym w urdu, co miało odzwierciedlać globalny zasięg Kościoła anglikańskiego liczącego ok. 85 mln wiernych na całym świecie. Najwięcej wyznawców ma - poza Wielką Brytanią - w Nigerii, Ugandzie i Kenii.

Zwiastowanie było głównym tematem nabożeństwa.

- Kiedy myślę o swoim życiu, o nastoletniej Sarze, która uwierzyła w Boga i postanowiła naśladować Jezusa, nie wyobrażałam sobie, jaka przyszłość ją czekała – powiedziała Mullally.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni