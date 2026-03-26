Media: Rosja dostarcza Iranowi broń. Jest odpowiedź Moskwy

Dostawy uzbrojenia, takiego jak drony, stanowiłyby pierwszy dowód gotowości Moskwy do udzielenia Iranowi bezpośredniego wsparcia militarnego od początku wojny. Według wcześniejszych doniesień mediów Moskwa dostarczała Iranowi m.in. zdjęcia satelitarne, dane do naprowadzania celów oraz wsparcie wywiadowcze.

Zapytany o możliwe dostawy dronów do Iranu Dmitrij Pieskow oświadczył: – Krąży teraz wiele fałszywych informacji. Jedno jest prawdą: wciąż prowadzimy dialog z irańskim przywództwem.

Drony w wojnie na Bliskim Wschodzie. Media: Część z nich przekazała Rosja

Od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskich bombardowań Iranu 28 lutego drony kamikadze są jednym z kluczowych elementów strategii Teheranu. W atakach odwetowych, głównie na amerykańskie bazy oraz infrastrukturę naftowo-gazową w państwach Zatoki Perskiej, Iran wykorzystał ponad 3 tys. produkowanych niskim kosztem bezzałogowców.

Jeden z zachodnich urzędników ds. bezpieczeństwa powiedział, że nie ustalono dokładnego typu dronów, które Rosja miała przekazać Iranowi. Wśród możliwych wskazywane są modele Geran-2, oparte na irańskich Shahed-136. Są to tzw. wabiki, które mają za zadanie obciążeni obrony przeciwlotniczej przeciwnika.

Rosja zaczęła kupować irańskie drony Shahed w 2022 roku, po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, a rok później uruchomiła produkcję na własnym terytorium, m.in. w zakładach w Ałabudze w Tatarstanie.

Rosja zmodyfikowała ich konstrukcje, m.in. pod kątem omijania obrony powietrznej i zwiększenia ładunku, dzięki czemu są one bardziej zaawansowane niż wcześniejsze wersje irańskie.

W ubiegłym tygodniu Izrael przeprowadził uderzenia na szlak transferu wojskowego między Rosją a Iranem na Morzu Kaspijskim – podały źródła zaznajomione ze sprawą.

Iran poprosił Rosję o pomoc. Tak zareagowała Moskwa

Teheran miał zwrócić się do Moskwy także o system obrony powietrznej S-400, jednak Rosja odrzuciła prośby. Jak podają zachodnie źródła, obawiała się eskalacji napięć z USA, ponieważ obsługa systemu wymagałaby uczestnictwa rosyjskich załóg, co oznaczałoby de facto ich udział w zwalczaniu amerykańskich samolotów.

Ponadto Iran poprosił Rosję o pomoc humanitarną. - W związku ze zniszczeniem licznych szpitali i stacji pogotowia ratunkowego oraz dużą liczbą rannych, w tym kobiet i dzieci, strona irańska zwróciła się do zaprzyjaźnionych państw, w tym do Rosji, z prośbą o dostarczenie środków medycznych - mówiła w połowie marca rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa. Dodała, że na polecenie Władimira Putina organizowane jest dostarczenie odpowiedniej pomocy humanitarnej dla Teheranu.

Porozumienie strategiczne Rosji i Iranu z 2025 roku nie obejmuje zobowiązania do wzajemnej obrony. Gdy USA i Izrael przez blisko dwa tygodnie bombardowały cele w Iranie w czerwcu 2025 r., Rosja i drugi kluczowy sojusznik Teheranu – Chiny, ograniczyły się do reakcji dyplomatycznych.

