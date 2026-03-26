- Polska nie miała wpływu na to, jak rozwija się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Nie zaczynaliśmy tej wojny, nie będziemy mieli też wpływu na zakończenie tej tej wojny. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że zdecydowaliśmy się na podjęcie działań w pełni świadomi, że w decydującej mierze sytuacja na rynku paliw na świecie i w Polsce będzie zależała od tego co się dzieje właśnie na tej wojnie - stwierdził premier Donald Tusk na konferencji zapowiadającej "CPN".

- Przygotowaliśmy obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. i obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli akcyzy na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy - powiedział szef rządu.

Politycy koalicji o ruchu rządu. "Czyny nie słowa"

Zapowiedź Tuska jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych przez polityków z różnych ugrupowań. Przedstawiciele KO chwalą decyzję rządu, wskazując, że reaguje on na kryzysy.

"Rząd Donalda Tuska działa konkretnie. (...) Piłka jest po stronie Prezydenta – liczymy na dobrą wolę. Kolejne kroki wkrótce!" - napisał poseł KO Artur Łącki wskazując, że aby projekt wszedł w życie, potrzebny jest podpis Karola Nawrockiego. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił natomiast, że "portfele Polaków nie mogą być zakładnikami wojny na Bliskim Wschodzie"

Była prezydent Warszawy, europosłanka Hanna Gronkiewicz-Waltz wymieniła z kolei najważniejsze założenia pakietu "CPN", oznaczając wpis hasztagiem "#RobimyNieGadamy".

"Walczymy ze skutkami globalnego kryzysu cen paliw, chronimy budżety Polek i Polaków" - zapewnił minister energii Miłosz Motyka. Jego wpis został udostępniony m.in. przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka.

"Konkret! Premier Donald Tusk - Polska nie ma i nie będzie miała wpływu na los wojny na Bliskim Wschodzie, ale dziś rząd podejmie cały pakiet decyzji, aby ceny paliw były najniższe z możliwych! Pakiet CPN- ceny- paliwa-niżej!" - napisał poseł KO Dariusz Joński dodając, że teraz "potrzebna jest dobra wola prezydenta".

Wiceprzewodniczący KO Tomasz Siemoniak poinformował natomiast, że o godz. 18:00 odbędzie się w tej sprawie posiedzenie rządu.

Reakcję rządu na kryzys paliwowy pochwaliła również Monika Piątkowska, senator z KO. "Czyny, nie słowa! Inni tylko gadają, a rząd Donalda Tusk przygotował Ustawę o CPN (...). Oby tylko Prezydent nie zawetował tych rozwiązań! - napisała.

"Robimy to, żeby Polacy realnie zapłacili mniej przed Świętami" - skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka.

Politycy PiS o obniżkach cen. "Co Platforma Nakradła"

Krytycznie wypowiedzieli się natomiast politycy opozycji, zarzucając rządowi zbytnią zwłokę w tej sprawie.



"CPN, czyli Co Platforma Nakradła. Przez ten czas kiedy nic z tym nie robiliście, łupiliście zwykłych Polaków przy każdym tankowaniu" - stwierdził były premier Mateusz Morawiecki.

Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek zarzucił z kolei rządowi, że właściwie skopiował jego propozycję. "Tuskowi prawie trzy tygodnie zajęło przepisanie ustawy w sprawie obniżenia cen paliw, którą zaproponowałem już 9 marca. Kierowcy w Polsce stracili przez jego zwłokę około 2 mld zł. Kto teraz zwróci Polakom te pieniądze?" - napisał.

Wtórował mu wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński. "Prawie 3 tygodnie przepisywaliście projekt PiS i Przemysława Czarnka. Jesteście nieudolni, leniwi i niekompetentni. Prof. Czarnek jeszcze nie jest premierem, a już rząd robi to, czego on oczekuje" - skomentował.



Podobnie ocenił tę sytuację europoseł PiS i były rzecznik rządu Piotr Müller. "Wreszcie! Ile można było czekać, gdy ceny paliw poszybowały w kosmos. Gotowe rozwiązania zaproponowane przez PiS czekały na wdrożenie już od wielu tygodni" - czytamy we wpisie polityka.

"Miesiąc czekaliśmy na jakąkolwiek decyzję. Presja ma sens" - napisał z kolei były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Poseł PiS i były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński napisał natomiast: "Rozszyfrowuję skrót CPN: Czarnek Przygotował Nam ustawę, bo sami mieliśmy w nosie ceny paliw dla Polaków".

